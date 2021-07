Jak avizoval už před sezonou trenér Ondřej Paulus, tento týden přivedli Gladiátoři do týmu kvarteto defenzivních hráčů z Prague Black Panthers.

Navrátilci Jan Kabát s Karlem Augustou, kteří na Vysočině hostovali už vloni, přilákali na Vysočinu nově i své spoluhráče, Jany Starého a Krse. „Vloni jsem Glads slíbil, že jim pomůžu získat titul,“ uvedl po příchodu do týmu Jan Kabát. „Nebýt covidu, tak by se nám to také podařilo. Slib tak přenáším do letošní sezony a hodlám ho dodržet.“

Noví hráči

Jan Starý, defensive back

Jan Krs, defensive back

Jan Kabát, defensive back

Karel Augusta, linebacker

Podobně hovoří i loňský defensive MVP celé ligy Augusta: „Vzhledem k tomu, že minulý rok nebyl řádně ukončen, zbyly mi tady nevyřízené účty.“

Příchod čtyř hráčů do obrany během krátkého období musí řešit trenéři i se stávajícími hráči. „Máme sice dost hráčů, ale stále ne dost na to, aby někdo kvůli příchodům vypadl z kádru. Takže příležitost dostanou určitě všichni hráči,“ objasňuje Paulus. „Navíc my samozřejmě každý příchod konzultujeme s celým týmem, takže si nemyslím, že by to měl být nějaký problém.“

Kvůli příchodu defenzivních hráčů se ani nebude muset dramaticky měnit hra a složení obrany Gladiátorů. „Ti hráči nastupují na různých pozicích defenzivy, takže žádný velký zásah to znamenat nebude,“ dodává kouč Vysočiny.

Paulus věří, že jeho svěřenci podají opět o něco kvalitnější výkon než v prvním duelu v Přerově (výhra 28:6). „Hráčům říkáme, že se musí soustředit na svoji hru. Pokud budou plnit své úkoly, naše hra bude opět o něco kvalitnější a já věřím, že výsledek se dostaví i na hřišti,“ je přesvědčený jihlavský stratég.

Utkání Gladiators - Steelers se hraje v neděli od 15.45 hodin a platí při něm všechna aktuální protiepidemiologická opatření.