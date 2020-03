Výsledek 66:99 hovoří za vše, ačkoliv v úvodu to na tak jednoznačnou záležitost nevypadalo! „Začátek byl nad očekávání. Brzy jsme vedli 9:1, dařilo se nám vše. První čtyři minuty byly suprově odehrané,“ těšilo trenér BC Vysočina Petra Pešouta.

Ovšem pak se dostal do tempa i soupeř z Litoměřic. „Bohužel jsme museli jít do střídání, a tím se naše hra zbortila. Soupeř toho zkušeně využil, a pak dominoval,“ nastiňuje zlomové okamžiky jihlavský trenér. Zejména ve druhé desetiminutovce byl vidět rozdíl v tabulkovém postavení. Hosté ji vyhráli 36:14. „Tam nám ten zápas ulítl. Bylo to v poločase o třicet, a my si řekli, že šedesát bodů je příliš a musíme s tím něco udělat. Chtěl jsem chlapce namotivovat, aby to nezabalili,“ prozrazuje Pešout.

A jeho slova si hráči vzali k srdci, protože třetí i čtvrté dějství bylo vyrovnané. „Už jsme byli důstojnějším soupeře, i když se to stále prostřídávalo, tak to sneslo přísnější měřítko,“ říká kouč.

Nicméně z porážky potěšen nebyl. „Nám se to utkání nepovedlo, což mě hrozně mrzí. Soupeř byl prostě zkušenější, vyhranější, a zaslouženě zvítězil. Bohužel jsme se nerozloučili s našimi diváky zrovna povedeným výkonem, ale i ti pochopili, že v takové sestavě nemůže Litoměřicím vzdorovat,“ dodává Petr Pešout.

Jeho tým sehraje ve zbytku sezony dva venkovní zápasy. První už tento pátek na palubovce USK Praha, týden nato se rozloučí s prvoligovým ročníkem na Sokolu Pražském.