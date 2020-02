Ve skupině C se jihlavští hokejisté poměří dvoukolovým systémem s favoritem všech favoritů, Hradcem Králové, který základní část vyhrál. Dalšími soky je Olomouc, Liberec a Třinec. Jenže i tady platí, že prognózy na papíře platit nemusí a Hradec nedostane postup zadarmo. Ve svém prvním vystoupení s Olomoucí Východočeši prohráli, takže se může stát, že o překvapení tady rozhodně nebude nouze!

„Druhá část je pro nás motivační, my máme co napravovat po té první. Ten dojem jsme nezanechali nejlepší,“ tvrdí kouč Dukly Štěpán Moravec. „Ta nadstavba je pro nás hodně zajímavá. Je tam málo zápasů a každá prohra je obrovskou ztrátou, takže my jsme moc rádi, že jsme porazili Liberec. Pomohly nám i výsledky okolo a já věřím, že ještě nějaké body se nám podaří uhrát, a ta naděje na první dvě místa by tam mohla být,“ přeje si kouč jihlavských hokejistů.

Ti se už o jedno překvapení postarali, když po prohře s Olomoucí porazili 5:2 Liberec. „Myslím, že to bylo zatím nejlepší utkání v sezoně, co jsme odehráli. Kluci plnili do detailu, co jsme si řekli. Vyšla nám perfektně první třetina, a za takového stavu, když vedete o tři branky, se pak hraje také jinak,“ hodnotí trenér Jihlavy Štěpán Moravec. „Měli jsme také ideální sestavu. Tenhle zápas si sedl, vyšlo nám vše, na co jsme sáhli a Liberci jsme nic nedovolili,“ chválil svůj tým za výborně odehrané utkání.

Nechtějí být do počtu

Outsider soutěže tak hned v úvodu druhé části sezony dal soupeřům jasně najevo, že jen tak do počtu nechce být!

„V aktuálním skupinovém rozlosování nehraje postavení po základní části žádnou roli. Z pozice totálního outsidera jsme skočili do pozice, kdy můžeme postoupit do play-off, což je super. S kluky si o tom povídáme v kabině a postoupit chceme. Bude to otázkou zdravotního stavu hráčů, posunů hokejistů z juniorky do A-týmu nebo z dorostu do juniorky. Je to spousta faktorů. Ale chceme se o dvě místa poprat. Čeká nás osm zápasů, je to krátká doba a každý zápas musíme hrát na krev. První dvě místa jsou reálná,“ přidal Moravec.

Nyní bude mít jeho tým dostatek času zmobilizovat síly na další duely, protože je reprezentační pauza. Další ostrý mač sehraje Dukla ve čtvrtek 13. února v Třinci.

Navázat na výhru

„Možná trochu škoda, že se nehraje, že je pauza. Neříkám, že nás to zabrzdí, ale bude tam herní výpadek. Ale budeme věřit, že na to vítězství s Libercem navážeme i po čtrnácti dnech,“ plánuje trenér Jihlavy, který v přestávce hráče šetřit nebude. „Teď trochu potrénujeme a budeme se snažit připravit co nejlépe na těch zbylých šest utkání, co nás čekají,“ má jasno Štěpán Moravec, v jehož týmu prý také řádí chřipka. „Šrámy ani tak nemáme, ale ty chřipky tady létají, postupně to tou kabinou prochází, chytlo to i nás trenéry, takže se budeme taky dolečovat. Ale věřím, že proti Třinci už budeme v nejlepší možné sestavě, uzavírá kouč.