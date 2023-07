Limit na mistrovství Evropy, nový osobní rekord, medaili a ještě jeden titul navíc si veze z mistrovství republiky atletů do dvaadvaceti let jihlavský Eduard Kubelík.

V sobotu 1. července ho na šampionátu, který se konal v Ostravě, čekala stovka. Eduard Kubelík sice šel do závodu jako mistr republiky z loňského roku, kdy bral v Brně zlato za 10,76, ale letošní výkony až do první červencové soboty hodnotné neměl. V Ostravě se to ale změnilo. Už v rozběhu si zlepšil sezonní maximum na 10,70, navíc byl ze všech sprintérů nejrychlejší. „Už to, že jsem měl v rozbězích nejlepší čas, mě překvapilo. Ve finále jsem zaspal na startu, ale povedlo se mi ztrátu dohnat, konečně jsem měl vydařenou druhou polovinu stovky. Prvenství mě překvapilo, ale samozřejmě mi udělalo radost,“ komentoval své sobotní vystoupení Eduard Kubelík. Ve finále si zlepšil sezonní maximum na 10,63, k dva roky starému osobnímu rekordu 10,51 se přiblížil na 12 setin sekundy. Před rokem běžel na šampionátu v Hodoníně stovku dokonce za 10,39, ovšem s nepovoleným větrem v zádech 3,6 metru za sekundu.

Sobota pak jihlavskému sprinterovi pomohla směrem k neděli, kdy se běžela dvoustovka, hlavní disciplína Eduarda Kubelíka. „Po vydařené sobotě jsem se v neděli cítil dobře, tušil jsem, že mám na dobrý výsledek,“ potvrdil atlet závodící za klub Atletika Jihlava.

Z dvoustovky chtěl medaili a limit na mistrovství Evropy kategorie U23, které se koná od 13. do 16. července ve finském Espoo. Nakonec z toho byl nejen splněný limit (20,90), ale kromě medaile i nový osobní rekord 20,75. „Z osobáku jsem nadšený, jsem rád, že se mi dvoustovka zase povedla,“ pochvaloval si neděli na šampionátu Eduard Kubelík. Doposud bylo jeho maximem 20,82 z juniorského mistrovství Evropy v červenci před dvěma lety v estonském Tallinnu. Tehdy bral evropské stříbro.

Podle očekávání byl nad jeho síly v současnosti nejlepší domácí dvoustovkař, Ondřej Macík z pražské Dukly, který měl limit do Espoo splněný ze Zlaté tretry, kdy běžel za 20,71. O pět dní později se zlepšil na 20,64. Ale dobře naladěnému Eduardu Kubelíkovi pomohl k výbornému výkonu. „Ondra Macík mě už před startem hecoval, že limit zvládnu. I když to bolelo, tak se to podařilo. Dobře jsem vyběhl zatáčku a pak jsem se v rovince Ondry držel až do cíle,“ dodával k parádní neděli na domácím šampionátu dvaadvacetiletých jihlavský Eduard Kubelík.

Zajímavostí je, že všech sedm finalistů, kteří běh na dvě stě metrů dokončili, si zlepšilo nebo vyrovnalo osobní rekordy.

MČR DO 22 LET V OSTRAVĚ (z výsledků Eduarda Kubelíka)

100 metrů

1. Kubelík (Atletika Jihlava) 10,63

2. Peterka (Škoda Plzeň) 10,66

3. Lisák (Vítkovice) 10,72



200 metrů

1. Macík (Dukla Praha) 20,64

2. Kubelík (Atletika Jihlava) 20,75

3. Ondráček (Univerzita Brno) 21,28