S dobrou náladou odcestoval v úterý ráno jihlavský sprintér Eduard Kubelík na kontinentální šampionát do finského Espoo, kde změří od 13. do 16. července síly evropští atleti věkové kategorie U23.

Jihlavský sprinter Eduard Kubelík (vpředu) by se chtěl na mistrovství Evropy do 23 let probojovat do finále závodu na 200 metrů. Představí se také ve štafetě. | Foto: archiv Deníku

Člen klubu Atletika Jihlava se postaví na start běhu na 200 metrů a poběží i štafetu. „Těším se, myslím, že mám slušnou formu, chci uspět. Už mám několik mezinárodních akcí za sebou, neodjíždím vystresovaný,“ řekl směrem k vrcholu sezony atletů do třiadvaceti let Eduard Kubelík. V Espoo bude patřit do skupiny trenéra Jakuba Uhra, který působí v USK Praha.

Náladu Eduardu Kubelíkovi určitě vylepšily výsledky na domácím šampionátu příslušné věkové kategorie před necelými dvěma týdny, díky nimž se do nominace dostal. V běhu na 200 metrů skončil druhý, ale vylepšil si osobní rekord na 20,75 a splnil požadovaný limit. Navíc obhájil v sezonním maximu titul mistra republiky na stovce, ovšem časem 10,63 limit na Evropu U23 nesplnil.

Předloni ještě jako junior získal Eduard Kubelík v estonském Tallinnu kontinentální stříbro, teď by rád na tento úspěch navázal ve věkové kategorii o stupeň vyšší. „Chci se dostat do finále a tam udělat co nejlepší výsledek,“ nastínil svůj plán jihlavský sprintér. „Co se týče času, rád bych zopakoval osobní rekord, chtěl bych zaútočit na 20,70,“ doplnil.

V Espoo poběží dvoustovku také jeho nedávný přemožitel z republikového šampionátu, Ondřej Macík z pražské Dukly, který se zlepšil už na 20,64. „Jsem rád, že budeme na dvoustovce dva Češi. Kdybychom se oba dostali do finále, bylo by to skvělé,“ připomenul dvacetiletý Eduard Kubelík, který se těší také na osobní podporu, neboť v řadách fanoušků bude mít přítelkyni s bratrem.

Moc informací o soupeřích před odletem do Finska Eduard Kubelík neměl, očekává, že se potká s řadou vrstevníků, s nimiž se utkal v běhu na 200 metrů před dvěma lety na juniorském mistrovství Evropy v Tallinnu. Tehdy bral zlato Brit Derek Kinlock, na stupně vítězů se dostal ještě třetí Ital Federico Guglielmi. Hned za medailisty skončil na předloňském juniorském mistrovství Evropy Izraelec Blessing Akwasi Afrifah, který si loni zlepšil osobní rekord na 19,96 a letošní maximum má 20,42, což z něj dělá největšího favorita disciplíny v Espoo.

Rozběhy mužské dvoustovky jsou na programu v sobotu 15. července v 18,55 hodin. Semifinále v neděli 16. července ve tři čtvrtě na dvanáct a finále v neděli odpoledne v 17,55.