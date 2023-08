Další dva cenné mistrovské kovy přidal do své medailové sbírky jihlavský atlet Eduard Kubelík.

Stříbrnou a bronzovou medaili vybojoval jihlavský atlet Eduard Kubelík (na snímku) na republikovém šampionátu, který se uskutečnil v závěru července. | Foto: Se souhlasem Eduarda Kubelíka

Na republikovém šampionátu, který se konal o posledním červencovém víkendu v Táboře, bral nejprve bronz v běhu na 100 metrů a následně vybojoval na dvoustovce stříbro, navíc v novém osobním rekordu. Po nevydařeném vystoupení na kontinentálním mistrovství kategorie U23 ve finském Espoo je tak zpátky mezi nejlepšími.

V sobotu na stovce byl jihlavský sprinter v cíli za 10,65. Ve finále byly lepší jen dvě legendy domácího nejkratšího sprintu, spoludržitelé národního rekordu 10,16. Jan Veleba zvítězil v sobotu v Táboře za 10,54, druhý skončil Zdeněk Stromšík v čase 10,64. „Jsem rád, že jsem se ve finále ocitl v téhle společnosti,“ vracel se k mistrovskému závodu Eduard Kubelík, který běžel v rozběhu ještě o setinu rychleji než ve finále. „V rozběhu jsem vypouštěl závěr, čas mohl být ještě lepší. Ve finále se mi povedl start, pak jsem se sice propadl, ale v závěru jsem se vrátil před Stanislava Jíru na medailovou pozici,“ říkal ke svému prvnímu finálovému i medailovému umístění o víkendu Eduard Kubelík. Nadále tak platí jako osobní rekord jeho dva roky starý výkon 10,51.

V neděli na dvoustovce ale kariérní statistiku výrazně vylepšil. Ve finále, v němž se díky času 20,39 vítězného Ondřeje Macíka přepisoval český národní rekord, si dvacetiletý Eduard Kubelík vylepšil osobní maximum na 20,51. „Tohle jsem vůbec nečekal, ale jsem moc rád, že se to takhle povedlo,“ neskrýval nadšení sprintér v barvách klubu Atletika Jihlava.

PODÍVEJTE SE. Turnaj v malé kopané v Olešné ovládl fotbalový mančaft Jupíků

Eduard Kubelík ovládl časem 21,04 rozběhy, díky nimž startoval ve finále v páté dráze. „V rozběhu jsem zase závěr vypouštěl, ale věděl jsem, že bude důležitý pro dráhu ve finále. Pátá byla ta, kterou jsem chtěl,“ připomínal s odstupem Eduard Kubelík. Do snad 180 metrů pak držel krok s vítězným Ondřejem Macíkem, ten měl ale úplný finiš drtivý. „Ondra vydržel až do samotného cíle, bylo znát, že kombinuje dvoustovku se čtvrtkou, ale i tak jsem byl se svým výkonem spokojený,“ dodával k výkonu 20,51 Eduard Kubelík. Letos se zlepšil už dvakrát, do sezony vstupoval s osobním rekordem 20,82, na mistrovství republiky do 22 let na začátku července se zlepšil na 20,75.

V neděli za sebou nechal největšího rivala z předešlých sezon Tomáše Němejce (20,82), legendárního Pavla Masláka (20,95), nebo Jiřího Poláka (21,21).

Zda nový osobák na dvoustovce bude Eduardu Kubelíkovi stačit na start na srpnovém mistrovství světa v Budapešti, zřejmé v pondělí nebylo. Spolu s Ondřejem Macíkem bude ale 12. srpna startovat na závodech ve sprintérské štafetě, pak by mělo být jasno. Národní limit pro dvoustovku v Budapešti byl stanoven na 20,60, důležitějším kritériem ale bude žebříček Světové atletiky.