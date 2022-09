Evropský šampionát se blíží. V Pelhřimově chystají basketbalovou fanzónu

Bezedné koše. Česká republika bude od prvního do osmého září dějištěm jedné skupiny mistrovství Evropy v basketbale. Pokud se nevydáte sledovat boje vysokých mužů přímo do pražské O2 areny, můžete si zafandit v chystané pelhřimovské fanzóně. Ta bude umístěna v prostoru letního kina a bude otevřena od druhého do šestého září.

Legendární basketbalista Kamil Brabenec bude jedním z hvězdných návštěvníků pelhřimovské fanzóny u příležitosti ME v basketbalu. | Foto: Deník / Attila Racek