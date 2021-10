Domácí celek od začátku střetnutí dominoval, vítězný první gól vstřelil už v páté minutě Antonín Plichta. „Myslím, že jsme soupeře celý zápas do ničeho nepustili. Kdo viděl živý stream, jistě potvrdí, že Pardubice ani neměly moc šancí,“ prohlásil jihlavský útočník Richard Svoboda.

Pardubice přitom přijely na Vysočinu se silnou sestavou. „Měli jsme podobný tým jako na Lize mistrů, jeli jsme tam vyhrát. Bohužel výsledek neodpovídal hře. Je to ostuda, zklamání,“ těžce hledal slova pardubický kapitán Jan Rosůlek.

Domácí celek už v úvodním poločase nastřílel sedm branek. „Po prvních čtyřech střelách jsme za pět minut dostali čtyři góly. Pak jsme hráli na riziko a co akce, to gól. Kluci z Jihlavy hráli chytře s gólmanem,“ hlesl pardubický zadák.

Ve druhé půli přidali domácí tři branky, pět minut před koncem se počtvrté v zápase trefil Svoboda. „Bylo úplně jedno, kdo dá góly. Vytvářeli jsme si šance a mohli jsme dát víc gólů,“ popsal jihlavský útočník.

Po předchozí kontumaci 0:5 s Brnem si výběr z Vysočiny trochu spravil chuť, v tabulce východní skupiny je čtvrtý. „Sešli jsme se proti Pardubicím v dobré sestavě, hráli jsme prostě s kvalitními hráči a byli na tom líp. Snad to nějak splácáme i do dalšího utkání, když jsme se nebyli schopní sejít do Brna, dost hráčů je zraněných nebo nemocných,“ uvedl Svoboda.

Pardubice sice předvádí pohlednou hru s mladým týmem, jenže s jedinou výhrou po pěti kolech jsou páté. „Pro mě je pořád Superliga motivace, jsem kapitán a snažím se k tomu tak přistupovat. K tomuhle sportu jsem se zavázal. Ano, jsou i důležitější věci v životě, ale pokud tohle hrajete, je potřeba se k tomu postavit. Manželka mě naplno podporuje. Jsem rád, že mi k tomu dává prostor,“ poznamenal Rosůlek.

JIHLAVA – PARDUBICE 10:0

Branky a nahrávky: 5. Plichta (Cech), 8. Svoboda (Dvořáček), 11. Dvořáček (Plichta), 12. Svoboda (Cech), 15. Plichta (Kubica), 18. Kavka, 28. Svoboda (Kučera), 43. Kučera (Svoboda), 55. Svoboda (Kučera), 60. Cech (Svoboda). Rozhodčí: Šťástka, Novák. ŽK: Stránský, Nikodém (oba Pardubice). Diváci: 14. Poločas: 7:0.

Jihlava: Kubica – Kavka, Cech, Svoboda, Votoupal, Dvořáček, Plichta, Kučera, Prokeš.