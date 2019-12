Vysočina – Nejstarší, největší a nejprestižnější. Všechny tyto přívlastky lze použít na Vánoční turnaj taekwondistů, který tradičně pořádá v Pelhřimově tamní klub SK Taekwondo Lacek. O víkendu se navíc uskuteční jubilejní pětadvacátý ročník.

POČETNÝ TÝM. Klub SK Taekwondo Lacek vyšle na tatami na stovku bojovníků. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

„Máme výročí, proto byla od nás organizátorů snaha dostat do Pelhřimova co možná nejlepší závodníky. Zčásti se nám to podařilo, zčásti ne. Bohužel situaci nám zkomplikoval našlapaný termínový kalendář,“ nastínil trenér klubu a hlavní organizátor turnaje Petr Lacek.