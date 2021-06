Druhou zastávkou letošního Poháru Běžce Vysočiny byla Kamenická 15. V městysi na Jihlavsku se sešlo bezmála devadesát vytrvalců a nejrychlejší bylo duo Vaněk, Krčálová.

Na Kamenické 15 byla účast běžců a běžkyň velmi dobrá. Sešlo se jich tam bezmála devadesát. | Foto: Lucie Singrová

Čtyřiatřicátý ročník Kamenické 15 nabídl finiš, který měl grády. Poslední metry totiž běželi takřka bok po boku David Vaněk z jihlavského Swoboda Pteamu a David Nezveda v barvách třebíčské TJ Spartak. Cílem nakonec proběhl o vteřinu dříve zkušenější a o osm let starší Vaněk. Jeho soupeř sice zapsal druhý nejlepší čas 52:03, ale svou kategorii do 29 let ovládl. Až o další více než čtyři minuty doběhl třetí nejlepší Zdeněk Ryšavý z Okříšek.