Florbalisté Spartaku Pelhřimov v Národní lize přivezli domů další porážku. Na půdě stále stoprocentních Panterů sice prohrávali o dvě branky, ztrátu však dokázali dorovnat. Drtivý závěr Pražanů ale neustáli a nakonec podlehli 3:6.

Jihlavští florbalisté prohráli divizní derby v Havlíčkově Brodu na nájezdy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Pelhřimov tak doplatil na špatný vstup do utkání. „Prvních deset minut byl na hřišti jediný tým,“ komentoval duel kouč Pelhřimova Jan Koten. „My jsme se pak dokázali dostat do zápasu, ale v útoku to nebylo z naší strany ideální. Po našem vyrovnání přišel po nedůrazném bránění rozhodující gól.“

V neděli zamíří Pelhřimov do Prahy znovu, představí se na hřišti Kobylis, které mají stejný bodový zisk.

V divizní skupině D bylo na programu další krajské derby. Domácí Havlíčkův Brod v něm překvapivě po nájezdech udolal favorizovanou Jihlavu. „Nepředvedli jsme optimální výkon, soupeř chtěl víc vyhrát,“ uznal trenér SK Richard Komenda.

Nájezdy si vyzkoušeli i hráči Žďáru nad Sázavou. Ti dokázali v posledních dvou minutách souboje s béčkem Hradce Králové smazat dvoubrankové manko a v dovednostní soutěži si připsali i bonusový bod navíc. „Na začátku zápasu jsme nebyli v tempu. Postupně jsme začali diktovat hru a nakonec jsou pro nás dva body dobré,“ uvedl na svazovém webu vedoucí Hippos Tomáš Hrubý.

Přestřelku ve Žďáru ještě překonal duel ve Všestarech. Ve střetnutí s Třebíčí padlo neuvěřitelných šestadvacet branek. „To jsem ve své kariéře ještě nezažil,“ kroutil hlavou po porážce 11:15 trenér Snipers Filip Kolář. „Na jednu stranu musím ocenit naši reakci v průběhu utkání, kdy nám soupeř odskočil na rozdíl čtyř branek. Dostali jsme se do vedení, ale pak přišla zase pasáž, ve které jsme ztratili pozornost a celá naše snaha přišla vniveč.“

Víkendové výsledky

Národní liga, skupina Západ: Panthers Praha - PELHŘIMOV 6:3.

Divize, skupina D: HAVL. BROD - JIHLAVA 4:3 sn, Všestary - TŘEBÍČ 15:11, ŽĎÁR N. S. - Hr. Králové B 9:8 sn.



Zápasy příštího kola: Kobylisy - PELHŘIMOV (15. 10., 18.00), TŘEBÍČ - HAVL. BROD, JIHLAVA – Vysoké Mýto (oba 14. 10., 18.00), ŽĎÁR N. S. - Všestary (14. 10., 19.00).