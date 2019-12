Jedny z nejtěžších soupeřů elitní soutěže hostily o víkendu jihlavské florbalistky FBŠ Jihlava. Poprvé se představily v azylu ve Světlá nad Sázavou, kde přivítaly vedoucí Jižní Město. V první třetině lídrovi vzdorovaly, ovšem do kabin nakonec šly s dvoubrankovou ztrátou. Ta postupem času narůstala, takže překvapení se nezrodilo. Jižní Město vyhrálo 11:3. „Blahopřejeme soupeři k vítězství, byl lepší, ale výsledek je příliš krutý,“ zhodnotil Michal Peterka.

Den nato se do Dolní Cerekve přijel prát o body třetí Chodov. A i tady se ukázalo, že sílu mají Pražanky větší než jejich soupeřky. V první části to ještě šlo, výsledek 1:1 byl z pozice Jihlavy dobrý, ale ve druhém dějství tým z metropole zabral a vytvořil si rozhodující náskok. „V tomhle zápase jsme již moc sil neměli,“ byl stručný Michal Peterka po porážce 2:6.

Důležitá výhra

V sobotu se dohrávalo v Jihlavě deváté kolo I. ligy žen. Střetly celky SK a Rtyně v Podkrkonoší, tudíž to byl souboj týmů z chvostu tabulky. Hostující výběr mohl v případě výhry poslat Jihlavu na dno. To ovšem svěřenkyně trenéra Komendy odmítly.

Nástup do první třetiny totiž domácí měly raketový. Sedláčková skórovala po dvaceti vteřinách, Váňová po minutě a půl! Na 3:0 poté zvýšila Běhounková.

I ve druhé třetině se trefoval zprvu jihlavský tým. Váňová sice radost nemohla mít, jelikož si dala vlastní branku, ale to její tým nerozhodilo. Ve zbytku utkání měl SK dál navrch, což nakonec přineslo výhru 8:4. „Od začátku to byl dobře odehraný zápas, dařilo se nám vše, co jsme potřebovali,“ shrnul trenér Roman Komenda, jehož tým tak utekl Rtyni na čtyři body. Ta má ovšem dva zápasy k dobru!

Dvě porážky

V mužské divizi D se představili hráči SK Jihlava o tomto víkendu dvakrát. A dopadli bídně!

Obě regionální derby prohráli. Nejprve doma s Pacovskými Honzíky 1:5. „Protrápený zápas, kdy jsme nemohli najít recept na soupeřovu obranu,“ postěžoval si na slabou produktivitu Komenda.

Že to nebude povedené „dvojkolo“ se potvrdilo v neděli. V Třebíči, kde mají azyl hráči Okříšek, jenž do této doby vyhráli jen dvakrát, to také nevyšlo. Dvougólové manko, které hosté nabrali v úvodní části, se nepovedlo smazat, a prohru 5:7 jihlavští hráči nesli těžce. Jan Beránek v závěru vyfasoval i osobní trest za nesportovní chování. Tým SK Jihlava se tak po dvou porážkách propadl v tabulce o tři příčky níže.