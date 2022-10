Trenére, skončila vaše osmiletá trenérská etapa u týmu. S jakými pocity se loučíte? Úplně nekončím, protože nejdu do důchodu, jen budu působit na jiné pozici. V prvním okamžiku bylo pocitů hodně, teď už je to samozřejmě starší. My jsme se o tom rozhodli v podstatě už před minulou sezonou. Protože myšlenka, že by to po mě mohl převzít Matěj Večes padla opravdu už před rokem. Takže my jsme pracovali na tom, aby se Matěj rozhodl, jestli do toho chce jít. Jestli chce skončit i s aktivním hraním. Během sezony už bylo jasné, že ano. Poté jsme již začali pracovat na tom, jak vše zvládnout.

Neříkejte, že vám nebude chybět nějaký ten stres. Napětí z toho, jak tým připravit a jak bude hrát?

Máte pravdu, že osm let je dlouhá doba. Všichni jsme si na to nějak zvykli a uvidíme, jaké to bude. Pro mě to bude opravdu mnohem méně práce, je to vidět už nyní, přestože se ještě netrénuje. To je pro mě takový nezvyk. Na druhou stranu svůj čas mohu věnovat i jinam, a to je pro mě zásadní.

Máte už konkrétní představu, jakou roli u týmu budete mít?

Během sezony to nakonec stejně bude lautr to stejné. Až na tu zodpovědnost. (směje se) Já budu Matějův asistent, takže tam budu napolo vytížený, měl bych působit i jako special coordinator, takže bude mít na starost i část týmu. Práce bude spousta.

Vy jste získal s Glads Czech Bowl, letos tým znovu dovedl do finále. Takže Matěji Večesovi jste nasadil laťku hodně vysoko…

Aspoň má na co navazovat. (smích) Víte, ty úspěchy, to není jenom o hlavním trenérovi. Head coach vytváří nějakou týmovou kulturu, a když je správné prostředí, hráči mohou růst a daří se. Jak znám Matěje, on je velice zkušený fotbalista, zná náš sport křížem krážem. A co bylo pro nás klíčové, proč jsme o něm začali přemýšlet, on je velice nadaný trenér. Má zkušenosti s pozicí koordinátora nebo pozičního trenéra, z české reprezentace, působil u juniorské reprezentace, trénoval Mustangy ve druhé lize. Má i skvělé komunikační schopnosti. Takže splňuje všechny naše představy o tom, dát týmu novou tvář.

Takže, s nadsázkou řečeno, nevyužil svých výrazně více centimetrů a kilogramů a nevytlačil vás z pozice fyzickými parametry?

Tak to úplně není. (smích) Ale už jsem někde zachytil hlášku, že z nejmenšího trenéra budou mít nyní Gladiators kouče nejvyššího. To mě pobavilo.

Na co budete nejvíce vzpomínat? Začátky v sedmičkovém fotbale, všechny ty postupu až do první ligy, Czech Bowl?

Je toho hodně a nelze asi něco speciálně vypíchnout. To, co člověku nejvíc utkví v srdci jsou vztahy, které stále pokračují. Navíc, opravdu nikam neodcházím. Občas říkám, že nejsem u fotbalu kvůli fotbalu, ale kvůli Gladiátorům. Fotbal mě samozřejmě hodně baví, ale pokud budou Gladiátoři existovat, tak se mnou mohou počítat. Organizace jako taková, jak vyrostla, jak se lidi učili všechny věci… Ale samozřejmě, i vítězství jsou skvělá. Máme prsten a medaile vítězů, to je něco, co vám nezmizí.

Gladiátoři dávají jasně najevo, že chtějí v nové sezoně vrátit titul na Vysočinu. Nemůže soutěži uškodit pošilhávání Lions po evropské soutěži?

Lions chtějí hrát EFL, což je asi nejprofesionálnější evropská soutěž. Jejich účast ale ještě není úplně jistá. Vím, že oni by chtěli hrát i českou ligu, ale v EFL jsou taková pravidla, že musí mít kádr jen pro jejich soutěž. Takže by museli postavit dva mančafty. Tedy mít oddělené soupisky pro evropský a český tým. Oni tedy potřebují nejprve vybudovat konkurenčně schopný tým pro evropskou ligu. A podle toho, kteří hráči jim „zbudou“ pro českou soutěž, přihlásí se buď do první, nebo do druhé české ligy.

Ptám se proto, při vší úctě ke všem ostatním soupeřům v Česku, že kdyby po dávném odchodu Black Panthers a odešli nyní i Lions, by asi neměli Glads v lize výraznějšího protivníka. Nevedlo by to k tomu, že by i Gladiátoři zamířili do nějaké pravidelné evropské soutěže?

Myslím si, že konkurence u nás vždycky bude. Už nyní se oznámilo, že součástí české soutěže budou i dva týmy z Budapešti. Neveřejně se hovoří i o dalších zájemcích, takže kvalitu naše liga mít určitě bude. Možná i vyšší než minulý rok. Pokud jde o odchod do jiné evropské soutěže, má to dvě roviny. Tou první je kvalita. Všichni chtějí hrát co nejkvalitnější soutěž. Druhou věcí ale je, za jakou cenu. Pokud bychom šli třeba do Rakouska, musíme si uvědomit, jak atraktivní by to bylo pro naše fanoušky. My to vnímáme tak, že mnohem atraktivnější pro diváky je, když hrajeme v Jihlavě s Brnem, přestože je to o něco méně kvalitní tým, než kdyby přijel například Innsbruck. Chceme hráčům i fanouškům nabízet boj o český trůn a zatím nám nedává moc smysl hrát nějakou cizí ligu.