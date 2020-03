V březnu se v Jihlavě mělo pořádat mistrovství České republiky v benčpresu dorostu, juniorů a masters. Termín stanovený na polovinu měsíce ale neodolal tlaku spojeného s pandemií koronaviru. „Ještě ve čtvrtek před těmi závody, než ve dvě hodiny vyhlásili nouzový stav, jsem to plánoval rozdělit do dvou dnů, abychom se vešli do těch sto osob. V sobotu měli být junioři a dorostenci, v neděli masters. Koupil jsem speciální pásky a narval do toho ještě další peníze,“ vrací se zpět předseda jihlavského klubu silového trojboje Tomáš Šárik.

Klubových třicet tisíc

Místo očekávaného šampionátu byl ovšem víkend volný, což hodně mrzelo. „Samozřejmě se nás to dotklo i finančně. Do závodů nateklo přes třicet tisíc oddílových korun. Nějaké peníze nám dali i sponzoři, se kterými jsme domluveni, že počkají, protože jsme mistrovství odložili,“ nastiňuje Šárik, ale přesný termín nových závodů říct nedokázal. „Tentokrát jsem tomu dal víc než obvykle a ono se to takhle pokazilo,“ doplnil.

Sám prý momentálně neví, jak to bude vypadat s fungováním klubu. „To se uvidí, jak to dopadne, jestli vůbec přijdou peníze na činnost,“ říká nejistě. „Je to momentálně totální kolaps činnosti. My jsme měli zázemí na hale, která se ihned zavřela, takže se to zastavilo úplně. Nikdo se teď nemůže na nic chystat,“ konstatuje Tomáš Šárik.

Je listopad daleko?

Jeho samotného to prý tolik trápit nemusí, jelikož on se na žádnou velkou jarní akci nepřipravoval. „Letos mám v plánu až listopadové mistrovství světa v Norsku, což je možná daleko, ale možná také ne. Otevírání hranic bude asi to poslední, co nás čeká, takže uvidíme, jak to dopadne,“ říká jihlavský silový trojbojař, který ale doma přece jen cvičí. „Já doma nějaké činky mám, ale spíš je to o tom, že si člověk protáhne tělo, aby neshnil. Ti, kteří doma nic nemají, tak mohou maximálně dělat nějaké kliky nebo dřepy,“ dodává.

Logický pokles

Šárika se dotýká mimořádný stav nejen po sportovní stránce, ale také i po profesní. Je totiž fyzioterapeut, a ti mají s pacienty velmi blízký kontakt. „Situaci jsem řešil, dívám se na profesní stránky, kde radí, aby se preferovaly jen akutní případy a ty neakutní se omezily. Zakázáno to ale není, takže mít ochranné rukavice a asi nějaký štít,“ pousmál se Tomáš Šárik, který ale tuší, že úbytek klientů bude logický. „Je nedostatek pomůcek, a i když budou lidé chodit v rouškách, tak to bude pokles. Starší navíc nemají vycházet, budou takové věci muset oželet. Ale já to vypnout také nemůžu, porušil bych asi smlouvu s pojišťovnou,“ uzavírá jihlavský silový trojbojař.