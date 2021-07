/FOTOGALERIE/ Slíbené posílení. Před startem letošního ročníku České ligy amerického fotbalu připustil kouč Vysočina Gladiators Ondřej Paulus možný návrat loňských hostů z Prague Black Panthers. Hned po prvním utkání se jeho slova potvrdila. Kádr rozšířil Jan Kabát.

Přerov Mammoths (v červené) proti Vysočina Gladiators. | Foto: Jan Pořízek

Defenzivní hráč poprvé oblékl gladiátorský dres v minulé sezoně. Letos se vrátil do mateřských Prague Black Panthers, kteří nastupovali v rakouské AFL. Pantherům se ale nepodařilo probojovat do play off a proto stihne téměř kompletní sezonu na Vysočině.