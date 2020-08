Také fanoušci amerického fotbalu se dočkají své zábavy. O víkendu se totiž rozběhnou zápasy nejvyšší tuzemské soutěže, Paddock ligy. V neděli do ní vstoupí také Vysočina Gladiators, kteří doma přivítají ústecké Blades.

O víkendu startuje další ročník Paddock ligy. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Do bojů o postup do Czech Bowlu vstoupí osm celků rozdělených po čtyřech do dvou skupin. Soutěži bude chybět obhájce trofeje Prague Lions.