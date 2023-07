Soudný den. Klíčové utkání pro vyznění letošního ročníku nejvyšší soutěže amerického fotbalu je tady. V neděli odpoledne vyběhnou vicemistři Vysočina Gladiators k semifinálovému duelu proti Nitra Knights. V sázce je účast v Czech Bowlu, který bude za čtrnáct dní hostit právě Jihlava. „Cítíme velkou zodpovědnost. Chceme se divákům odvděčit za podporu, předvést jim top hru a postoupit,“ netají running back Gladiators Jan Dunovský.

Před hráči Vysočina Gladiators stojí rozhodující část sezony. V semifinále se s Nitra Knights utkají o postup do Czech Bowlu. | Foto: Deník/Karel Líbal

Souboj Gladiátorů s nitranskými Rytíři přinese střet nejofenzivnějších celků soutěže. Jen tyto dva týmy dokázaly v deseti duelech zaznamenat více než tři sta bodů.

To ostatně potvrdil i první vzájemný soků v základní části. V něm Nita vyhrála 42:41. „Infarktová koncovka, promarněná šance v závěru a slabší hra naší obrany,“ vybavuje si Jan Dunovský. „Na výsledek semifinále to ale nebude mít žádný vliv.“

Glads mají v letošní sezoně nový trenérský tým a pracoval na jiném způsobu defenzivy. Proto také po letech zažili dvě porážky v řadě. „Máme nového koordinátora obrany. Jeho playbook je komplexní, není to taková česká jednoduchá hra. A některým hráčům prostě trvá déle, než si zvyknou na všechny své povinnosti, které mají. Tým se s tím postupně sžívá,“ vysvětloval kouč Matěj Večes po nezdarech s Nitrou a Ostravou.

K tomu se přidala i únava hráčů. „Sehráli jsme mezinárodní utkání v Srbsku a od té doby byl náš tým v útlumu,“ přiznává Dunovský. „Větší porce zápasů nás vyšťavila. Ono se to nezdá, ale sezona je pro amatéry dlouhá. Chodíme do práce, trénujeme a k tomu jsme čtrnáct víkendů v řadě na mistrácích. Někdy se to musí projevit,“ dodává šestadvacetiletý hráč.

Ten má špatné vzpomínky na loňské semifinále. Ve střetnutí se Steelers si zranil koleno a musel absolvovat operaci menisku a plastiku předního zkříženého vazu. „O konci kariéry jsem ani na chvíli neuvažoval. Sport je pro mě alfa a omega života. Moje touha byla jasná, co nejrychleji být zpátky,“ líčí jihlavský running back. „Všechno jsem dělal pocitově. Úplně jsem nedbal každé rady, které jsem asi dbát měl. Rekonvalescenci jsem začal brzy, aby noha nezatuhla a nezvykla si na lenošení. A teď jsem zpátky.“

A s cílem vylepšit loňský závěr sezony, kdy Gladiators padli v Czech Bowlu s Prague Lions. „Myslíme jen na zisk Czech Bowlu,“ potvrzuje Dunovský, který se v posledním duelu základní části proti Alligators blýskl devětadevadesátiyardovým sprintem za touchdownem. „Forma stoupá. Mentálně jsem takový okamžik potřeboval. V úvodu sezony jsem cítil limity hlavně v hlavě. Na zranění jsem si občas vzpomněl a nešel do souboje úplně naplno. Teď už jsem vše odboural a jsem tam, kde jsem byl,“ těší oporu Glads.

Duel Vysočina Gladiators – Nitra Knights se hraje v neděli od šestnácti hodin na stadionu Na Stoupách. Vítěz utkání se střetne v zápase o Czech Bowl s lepším z druhého semifinále mezi Ostrava Steelers a Znojmo Knights.

