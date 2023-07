/VIDEO/ Dlouhodobý problém. Zbytečné ztráty především yardů v ofenzívě pronásledují hráče Vysočina Gladiators již několik sezon. Vloni byli dokonce nejčastěji faulujícím celkem celé soutěže. Zásadní posun nepřišel ani letos. Před blížícím se Czech Bowlem jistě námět k přemýšlení.

Hráče Vysočina Gladiators (v černém) trápí časté penalizace od rozhodčích. | Foto: Deník/Karel Líbal

Nedisciplinovanost hráčů vynesla vloni Vysočina Gladiators nelichotivou nálepku nejčastěji faulujícího celku soutěže. Tým se sice probojoval až do finálového duelu, ale v řadě duelů si tím zbytečně komplikoval cestu k vítězstvím. „Na co jsme nebyli připraveni, byla naše nedisciplinovanost v prvním poločase,“ kritizoval například své svěřence trenér Ondřej Paulus po utkání s Brno Alligators. „Měli jsme kvůli faulům spoustu penalt a ztrát yardů.“

Ani v letošní sezoně se časté penalizace nevytratily. Jen v první čtvrtině semifinále proti Nitra Knights se Glads provinili čtyřikrát! „Pracujeme na tom. Je to střílení do vlastní nohy,“ uvědomuje si současný kouč týmu Matěj Večes. „Někdy se prostě stane špatná okolnost, že přijde znovu náš faul. Bohužel se nám to stává v zásadních momentech,“ připouští trenér.

Preciznost ve hře bude v souboji o Czech Bowl proti letos šlapajícím Ostrava Steelers hodně důležitá. Vyvarují se Gladiators svých tradičních chyb?

V našem videu si poslechněte, jak o problému hovoří kouč Matěj Večes a defensive back Stanislav Lepič:

Zdroj: Deník/Karel Líbal