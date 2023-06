Nezvyklá situace. Dvě porážky za sebou si připsali v uplynulých kolech nejvyšší soutěže amerického fotbalu hráči Vysočina Gladiators. Naposledy se jim podobná nepříjemnost přihodila před čtyřmi lety, když v květnu 2019 nestačili na Lions a Sígrs.

Bitvy s lídry druhé skupiny Gladiátorům nevyšly. Nejprve podlehli doma Nitra Knights (na snímku v bílém), poté i v Ostravě stále neporaženým Steelers. | Foto: Deník/Karel Líbal

Oba tehdejší nezdary vidělo jihlavské publikum. Zatímco Prague Lions tehdejší duel vyhrálo jasně 48:13, Brněnští Sígrs zdolali Gladiátory až v nastavení 28:27.

Letos Glads nejprve padli před týdnem rovněž doma s Nitra Knights 41:42, o víkendu poté v Ostravě se Steelers 26:34. „Veselo u nás určitě není, ale nejsme ani zlomení,“ prozradil Deníku trenér Matěj Večes. „Vzhledem k tomu, že to byly těsné porážky, nijak se nehroutíme. Víme, kde máme problémy, snažíme se je řešit a cíl je pro nás stále stejný. Vyhrát Czech Bowl.“

Zbývající program

11. 6. Znojmo – GLADS

18. 6. GLADS – Alligators

1./2. 7. semifinále

GLADS – Steelers/Nitra

Podle počtu inkasovaných bodů v obou zápasech lze poukázat na prostupnost obrany. „Nám se zranili někteří lídři, což je problém. V Jihlavě to historicky funguje tak, že lídři drží celý tým na hřišti v klidu, i když teče do bot,“ vysvětluje kouč. „Druhým faktorem je skutečnost, že máme nového koordinátora obrany. Jeho playbook je komplexní, není to taková česká jednoduchá hra. A některým hráčům prostě trvá déle, než si zvyknou na všechny své povinnosti, které mají. Tým se s tím postupně sžívá.“

Zmíněné problémy Gladiators s defenzivou ale podle Matěje Večese nemají devalvovat sílu protivníků. „Oba naše přemožitele musím pochválit. Nitra má letos fenomenální útok. Podle mého nejlepší v lize. Steelers se zase umí velmi dobře během zápasu přizpůsobit hře soupeře, což jsme my jako trenéři trošku podcenili,“ uznává Večes.

Zraněné hráče navíc v Ostravě rozšířil Vojtěch Mašita. „To je přitom jedna z našich největších opor v útoku. Trošku jsme se báli, protože má dlouhodobě problémy s kolenama, že to bude vážnější zranění. Nechci to zakřiknout, ale nevypadá to tak vážně. Takže věřím, že ho ještě letos na hřišti uvidíme,“ doufá stratég Glads.

Ti mají nyní v lize čtrnáctidenní pauzu. Po ní následují poslední dva zápasy základní skupiny, a poté již jistě domácí semifinále.

Soustředí se trenéři v této fázi sezony více na nadcházející dvě bitvy, nebo už spíše pracují na přípravě na důležité semifinále? „Určitě vyhlížíme semifinále,“ netají Večes. „Samozřejmě nechceme poslední dva zápasy podcenit, ale pro nás výsledkově nehrají roli. I kdybychom je prohráli, což si jistě nikdo nepřeje. Znojmo i Brno chceme porazit. Ale nyní se již hodně zaměřujeme na semifinále. Tento víkend jsme hráčům, právě také s ohledem na dvě poslední porážky, dali volno. Nemáme žádný mini kemp, s tím počítáme až před semifinále. Nyní především chceme, aby se kluci trošku uklidnili a zahojili.“