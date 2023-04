/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jasná záležitost. Po výhře v prvním kole nového ročníku nejvyšší tuzemské soutěže v americkém fotbale minulý týden se loňští vícemistři Vysočina Gladiators představili o velikonoční neděli poprvé i svým fanouškům. A předvedli se opravdu ve velkém stylu. Po suverénním výkonu v Brně (49:0) zvítězili ještě přesvědčivěji nad Ústí nad Labem Blades 51:0.

V letošní domácí premiéře rozdrtili loňští vícemistři tuzemské nejvyšší soutěže v americkém fotbale Vysočina Gladiators (v tmavém) Ústí nad Labem Blades 51:0. | Foto: Deník/Karel Líbal

Po dvou kolech tak Gladiátoři mají dvě výhry, nulu na straně inkasovaných bodů, kterých naopak nasázeli rovnou stovku. „S výsledkem jsme spokojeni. Před sezonou jsme jasně řekli, že chceme v lize dominovat a vyhrát ji, takže jsme za takový vstup do soutěže rádi,“ netajil po premiérovém domácím utkání nový kouč Gladiátorů Matěj Večes. „Skóre je možná až neuctivé k Ústí, bez kterého bychom utkání neodehráli. Ale jak jsem říkal před sezonou - my chceme prostě v této sezoně dominovat.“

O vítězi utkání nebylo pochyb prakticky od začátku. Glads skórovali už ze svého prvního útoku a skóre pravidelně navyšovali až na více než padesátibodový rozdíl. „Pokud udržíte v obraně nulu, chválí se obrana. Když dáte přes padesát bodů, chválíte útok,“ culil se Večes. „Nechtěl bych ale zapomenout ani na speciální týmy. To je třetí složka mančaftu a také zahrály suprově.“

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Vysočina hodně sázela na spolupráci dvojice Dundáček, Dunovský. Z jejich parádní akce také vzešel psychologicky důležitý první touchdown zápasu.

Fanoušky ale nejvíce rozpálil moment ze závěru třetí čtvrtiny, kdy k jedenašedesátimerovému runu nasadil Vít Bezecný a po bravurním sóle zvýšil už na 44:0. „Letošní sezonu chceme naprosto zdemolovat. Tím se řídíme, to jsme prostě letos my!,“ netajil uspokojení po utkání druhý quarterback Glads.

Více než se soupeřem se Gladiators zapotili s přípravou utkání. Nepříznivé sobotní počasí přeložilo duel z hlavní plochy stadionu Na Stoupách na vedlejší umělý trávník. „Je to rozdíl. Víc to bolí, víc to pálí, umělá tráva je přece jenom tvrdší,“ popsal své pocity Bezecný.

Přestože klub narychlo postavil pro fanoušky provizorní mobilní tribunu, částečný nekomfort více než tři stovky fanoušků pocítili. „My jsme věděli, že nám umělá tráva neuškodí. Spíš je to škoda pro fanoušky, protože zázemí je tu trošku horší, když chybí tribuna,“ uznal defenzivní hráč a šéf Vysočina Gladiators Martin Kulha.

V příštím kole se v neděli šestnáctého dubna představí Glads na půdě Bratislava Monarchs. Další domácí duel sehrají proti Přerov Mammoths již na stadionu FC Vysočina prvního května od 16.00 hodin.