Představení jednotlivých golfových areálů na Vysočině:

úterý - Golf Resort Telč

středa - Golf Club Svratka 1932

čtvrtek - Golf Jihlava

Nejmladším hřištěm na Vysočině je to v Přísece u Jihlavy. Šestijamkový areál sportovních legend, bývalého volejbalisty Marka Pakosty a hokejisty Jiřího Holíka, je přístupný všem zájemcům o golf. „Začali jsme třemi jamkami, nyní máme šest, které jsme nechali znormovat. Velikostí jsme malé sezónní hřiště,“ přibližuje svůj areál Pakosta.

Největší areál v Telči na Jihlavsku nabízí vysoký golfový standard, ale jeho provozovatelé si uvědomují, že je potřeba i reagovat na požadavky současné doby. „Golf je sice poněkud konzervativnější sport, ale také podléhá různým trendům,“ vysvětluje Ondřej Matoušek. „Jsou hřiště, a my se k nim řadíme, která jsou přívětivá k novým hráčům. Provozujeme v rezortu také hotel a umožňujeme hru našim zákazníkům-negolfistům. Takže i když přijdou v botaskách a kraťasech, půjčíme jim hůl a míčky. Na cvičné louce si golf mohou vyzkoušet a nepohlížíme na ně skrz prsty.“

Zdroj: grafika DeníkNa rozdíl od Telče a Příseky drží ve Svratce veškeré golfové tradice a zvyklosti. „My nejsme veřejné hřiště. Takže u nás mohou hrát jen ti, kteří mají, jak já říkám lidově, golfový řidičák. Dříve se to jmenovalo Zelená karta, nyní je to Osvědčení o herní způsobilosti,“ upřesňuje Kunc. „Aby ho hráč od garanta získal, musí splnit základní hráčské dovednosti. Druhou částí zkoušky jsou potom pravidla a etiketa. Což je pro nás golfisty to nejdůležitější.“

Nová sezona se již na Vysočině koncem března rozběhla, první ledové dubnové víkendy ji však ještě na čas přerušily. „Otevřeme operativně, jakmile to počasí dovolí,“ láká ke hře Kunc.