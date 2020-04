Největší golfový areál na Vysočině praská ve švech. Golf Resort Telč má od 8. dubna otevřeno, a hráči toho prý náležitě využívají. „Lidí chodí hodně. Tím, jak nemohli chodit a udělalo se hezké počasí, jsou hřiště nacpaná. Víkendy jsou úplně plné, přes týden je to také znatelnější než loňský rok,“ říká provozovatel resortu Ondřej Matoušek.

V Telči funguje recepce i restaurace, ovšem pouze z výdejového okénka, kde je hráč povinen se odbavit. Všechny vnitřní prostory v resortu, včetně toalet, ale přístupná nejsou.

Na telčské osmnáctce se musí držet desetiminutové rozestupy. Při samotné hře se nemusí nosit rouška, ale povoleni jsou jen dva hráči ve flightu. Výjimku mají jen rodinní příslušníci, ti mohou být však maximálně čtyři. Musí se také dodržovat dvoumetrové rozestupy, nebo se nesmí sahat na praporkovou tyč na greenu. U bunkerů tentokrát hrábě nenajdete, k jejich úpravě musí golfisté použít hůl nebo botu.

S těmito novými nástrahami se prý zákazníci Golf Resortu Telče perou perfektně. „Vzali to velmi zodpovědně a mile nás to překvapilo. Není s tím žádný problém. Oni jsou vděční, že si mohou přijít zahrát. A já osobně bych řekl, že i celkově nálada v resortu je pohodovější. Najednou jsou všichni strašně v pohodě,“ těší Matouška.

Co ho ale netěší je, že tento rok bude, co se týče čísel, minusový. „Počítáme s tím, že tato sezona bude ztrátová. Samozřejmě pracujeme na tom, aby byla co nejméně. Ale jelikož je už teď jisté, že jsme přišli minimálně o turnaje do osmého června, nedokážeme to dohnat. Vše se ovšem bude vyčíslovat, až tato opatření skončí,“ říká Ondřej Matoušek.

Na těžké době ale našel další pozitivum. Jelikož sezona začala později, mohli se v areálu vrhnout do neplánovaných úprav. „Tím, že jsme měli zavřeno, tak jsme se dostali k věcem, které nejsou možné dělat při provozu. Bylo to například prořezávání a erifikace hřiště. Upravovaly se křoviny a stavěli jsme nové dva mostky,“ potěšilo provozního telčského hřiště. „Doufám, že to stoprocentně vypadá hezčeji. Byl čas se tomu pověnovat jinak, než to bylo v předchozích letech,“ uzavírá Ondřej Matoušek.

NA PŘÍSEKU ZDARMA

I druhý golfový areál na Jihlavsku má otevřeno. „My jsme se rozhodli vyjít maximálně vstříc hráčům a od sedmého dubna umožňujeme po celý den vstup a hru v našem areálu pro všechny členy Golf Jihlava, a to bez jakýchkoliv poplatků,“ stojí na webu www.golf-jihlava.cz.

V Přísece ovšem není dostupné zázemí ani klubovna. „Žádáme, aby jste dodržovali aktuální mimořádná opatření, která definují počty osob ve skupinách a případné rozestupy. Věříme že oceníte a využijete tuto možnost ke startu do nové sezóny,“ je doplněno o další důležité informace na internetových stránkách klubu.