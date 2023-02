Sobotní těsná výhra 24:23 celku z Vysočiny se na palubovce předposledních Maloměřic nerodila lehce. „Věděli jsme, že bude těžké utkání. To se také v jeho průběhu potvrdilo,“ neskrýval kouč Sokola Jan Běloch.

Ten přitom musel řešit, kvůli řadě zraněných, velké problémy se sestavou. „To je sice pravda, ale přesto jsem čekal, že vyhrajeme výrazněji. Klíčové ale byly dva body, ty máme,“ pousmál se.

Fotbalisté Velkého Meziříčí řeší problémy. Novému Městu se soustředění vydařilo

Z úvodních čtyř kol druhé poloviny sezony, které Běloch označil za klíčové, tak Veselí získalo hned sedm bodů z osmi možných.

Důvod ke spokojenosti? „Kdyby nám to někdo před měsícem nabídl, bral bych to. Naše výchozí pozice v boji o play-off je dobrá, ale nemáme nic jistého,“ zdůraznil.

Před posledními čtyřmi zápasy základní části jsou házenkáři Sokola šestí. Na první nepostupové místo mají náskok čtyř bodů. „Potřebujeme si postup co nejrychleji zajistit. Ideálně hned v tomto týdnu,“ zdůraznil.

Fotbalisty Havlíčkova Brodu trápí zranění, Bystřice přišla pro jaro o Padrtku

Už ve středu večer tedy Veselí přivítá Karvinou, v sobotu pak jede do Kopřivnice. „Myslíme vždy na nejbližší utkání. Proti Karviné to bude hlavně o fyzičce, nečekám nijak hezký zápas. Rozhodne to, kdo se při něm více vyšponuje, nyní už je zisk každého bodu velice důležitý,“ dodal Běloch.

EXTRALIGA HÁZENÉ MUŽŮ - 23. KOLO

STŘEDA: KP Brno – Lovosice (17.00), Dukla Praha – Maloměřice, Fr.-Místek – Kopřivnice, Prešov – Hranice (vše 18.00), Strakonice – Jičín, Plzeň – Zubří (oba 18.30), NOVÉ VESELÍ – Karviná (19.30).