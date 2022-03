Velká výzva. Jinak se ani to, co nyní čeká na házenkáře Nového Veselí, nazvat nedá. Ve čtvrtfinále play-off tohoto extraligového ročníku totiž narazí na ambiciózní celek Zubří. „Nemáme co ztratit, to je naší výhodou,“ prozradil kouč Sokola Peter Kostka.