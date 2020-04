Život v Gauner clubu, který se zaměřuje na box, thaibox, kickbox a MMA, utichl. „Já to beru tak jak to je, a také velmi pozitivně. Hlava a ruce si alespoň odpočinou. Těch sezon byla spousta,“ říká hlavní trenér Gauneru Pavel Fejt, jehož klub má provozovny v Jihlavě, Telči, Pelhřimově a Žďáře nad Sázavou.

Zda-li někdo trénuji, či ne, se momentálně neřeší. „Není liga a předpokládám, že ani do prázdnin nic nebude. Není tedy proč velkolepě trénovat. Je to taková pohoda,“ pousmál se Fejt. „Kdo chce, tak si zatrénuje, kdo ne, tak nic nedělá,“ doplňuje.

Někteří jeho svěřenci ale z formy rozhodně vypadnout nehodlají. „Připravují se individuálně. Řešíme to přes instagram a facebook, posíláme videa. Takhle nějak to držíme při životě,“ přibližuje hlavní trenér Gauner clubu. „Co máme mistry republiky a účastníky velkých turnaj, tak oni trénují pořád. V kondici se drží. Jsou už v takovém modu, že by jim pravidelný trénink chyběl. Jediné, co chybí, je sparring,“ poukazuje na absenci důležitých zápasů.

Pár jich ale ještě na začátku roku reprezentanti Gauneru stihli. „Na začátku března bylo mistrovství republiky juniorů v boxu, a to jsme vyhráli,“ pochlubil se Fejt. „Ale ostatní akce se pak zrušily. Zastavil se i seriál MMA, ve kterém si stojí dobře i naši kluci,“ říká šéf Gauner clubu, jehož boxerský tým díky předčasně ukončené sezoně v druhé nejvyšší soutěži Jihomoravské oblasti skončí mezi ženami první, v mužích bude třetí. „To je takové pozitivum, že nás už nikdo nepřeskočí,“ doplňuje.

Fejt zároveň tuší, že dopady na klub tato těžká doba mít bude. „Co se týče SK, tak to bude kritické. Unikají peníze za pronájmy a je jasné, že bude nějaká ztráta. Ale doufejme, že to nějak překleneme a zvládneme,“ zakončuje optimisticky Pavel Fejt.