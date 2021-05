Hokejbal mu přirostl neskutečně k srdci a svou urostlou postavou i šikovnými manévry zlobil a stále zlobí soupeře. Díky tomu byl i součástí spousty úspěšných celků. Roman Smutný odehrál největší porci zápasů za jihlavský SK, a „na stará“ kolena se svého koníčku ne a ne zbavit. Radost rozdává v konkurenčním jihlavském HBC Flyers ve druhé lize.

Roman Smutný. | Foto: archiv Deníku

Roman Smutný přišel k hokejbalu, jak už to tak před dlouhými lety bývalo, náhodou a shodou okolností. „Hráli jsme na parkovišti u školy, nebo kde se prostě dalo, což bohužel už moc vidět není,“ vzpomínal v rozhovoru pro hokejbal.cz a porovnával s přítomností. „Ve dvanácti letech jsem přišel na nábor SK, kde nás trénovali pánové Drobný a Táborský. Pak už to vlastně jelo až doposud,“ zasmál se vždy dobře naladěný čtyřicetiletý útočník. „Bylo to krásné období, stačilo fakt mít tenisák plněný vodou, pracovní rukavice, a bylo,“ doplňuje.