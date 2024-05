Ze čtvrtého místa k titulu. Po rozpačité základní části chytili hokejbalisté SK Jihlava v play-off parádní formu, kterou přetavili v obhajobu loňského titulu. Ve finále zdolali Sudoměřice 3:1 na zápasy a po nedělním domácím utkání mohli slavit nečekaný triumf.

Hokejbalisté SK Jihlava ovládli podruhé za sebou druholigovou skupinu Morava-Jih. | Foto: se svolením Petra Krále

SK Jihlava si přivezl ze Sudoměřic nadějný stav 1:1 na zápasy a výhodu domácího prostředí stoprocentně využil.

Po sobotní výhře 5:2 ovládli Jihlavané i nedělní duel 3:0 a po roce opět ovládli druholigovou skupinu Morava-Jih. „Samotná sezóna pro nás byla jako na houpačce,“ zhodnotil skončený ročník trenér týmu Lukáš Staněk. „Hodně kluků skončilo nebo přestoupilo jinam, takže jsme se v základní části prali s obměnou kádru. Nepodávali jsme stabilní výkony.“

Do play-off tak šli obhájci až ze čtvrtého místa. Jenže v sériích proti krajskému rivalovi z Okříšek, lídrovi z Hodonína i poté se Sudoměřicemi udržel SK domácí neporazitelnost.

A když se mu pokaždé podařilo jednou vyhrát na hřištích protivníků, bylo na titul spolehlivě zaděláno. „Nikdo s námi do bojů o titul nepočítal, nicméně na vyřazovací část se celý tým neskutečně semkl,“ těšilo kouče Staňka. „Hráli jsme obětavě a chtěli vyhrát vždy o něco víc než soupeř. Velké úsilí a týmovost ukázala semifinálová série proti suverénovi z Hodonína, a také minulý víkend, kdy jsme získali v Sudoměřicích klíčový bod. Doma jsme si na plastu věřili a před kulisou skvělých fanoušků nemohli nic vypustit. Je to překvapivý, ale o to krásnější titul.“