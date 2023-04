Jihlavští hokejbalisté velice dobře prezentovali krajské město ve 2. lize Morava – skupina Jih.

Úspěšnou základní část prožili v letošním ročníku druhé ligy hokejbalisté SK Jihlava (na snímku). Ve čtvrtfinále play-off na ně čeká celek Eagles Brno. | Foto: SK Jihlava

Základní část vyhrála SK Jihlava, když prohrála pouze jednou na hřišti Zohoru 4:5. Ve čtvrtfinálové sérii ji čeká Eagles Brno. A hned za nimi v tabulce skončili Flyers Jihlava.

Je dobojováno. Alespoň co se základní části týče. Druhá ligu nyní nabídne očekávané play-off, do kterého hokejbalisté SK Jihlava naskočí coby vítěz základní části. „To je určitě příjemné, ale nic to neznamená. Až teď začíná ta pravá sezóna,“ nepřeceňuje postavení v tabulce asistent kapitána Jan Střecha.

„Play-off je něco jiného. Papírové předpoklady se mažou, každý cítí novou šanci. Všechny týmy myslí na titul a dají do toho vše. Tady se jeden víkend nepovede a může být klidně po sezóně,“ dodává předseda oddílu Libor Doležal.

Toho jistě těší i fakt, že jeho svěřenci opanovali individuální statistiky soutěže. Nejproduktivnějším hráče se stal útočník Jan Střecha, který posbíral 44 kanadských bodů (22 gólů a 22 nahrávek). Stejný hráč si navíc podmanil také tabulku střelců. Nejlepším brankářem soutěže je pak věkem stále junior Lukáš Čára, jehož procentuální úspěšnost zákroku se zastavila na čísle 92,4 procenta.

Ve čtvrtfinálové sérii hrané na tři vítězní zápasy Jihlavské čeká Eagles Brno. První dva zápasy jsou na programu v Jihlavě, v sobotu od 16.00, o den později pak od 11.00.

Městští rivalové SK, celek Flyers Jihlava, skončil v základní části na druhém místě a ve čtvrtfinále vyzve Bulldogs Brno B.