Šampioni. Až páté rozhodující utkání určilo vítěze druhé hokejbalové ligy skupiny Morava Jih. Hráči SK Jihlava po dvou bezbrankových vystoupeních v Sudoměřicích dokonale využili svého prostředí a po demolici protivníka 11:0 oslavili zisk titulu.

Hokejbalisté SK Jihlava rozdrtili v pátém rozhodujícím finále Sudoměřice 11:0 a stali se vítězi druhé ligy. | Foto: SK Jihlava/Ladislav Jonák

Jestliže hráči SK Jihlava minulý týden nedokázali na jihu Moravy ve dvou zápasech vstřelit ani jednu branku, tentokráte rozpoutali doma doslova brankové peklo.

Před téměř třemi stovkami fanoušků obou klubů nakonec poslali do sítě Sudoměřic jedenáct míčků. „Očekával se spíše defenzivní duel, tak jako tomu bylo minulý víkend,“ netajil kapitán SK Petr Král. „Jenže ten plastový povrch zkrátka nutí k rychlé a útočné hře. Navíc nám vyšel parádně vstup do zápasu. Dali jsme čtyři rychlé góly, a to s psychikou soupeře samozřejmě zamávalo.“

Po skončení utkání přebrali vítězové utkání pohár pro vítěze druhé ligy. „Plné hlediště, spousta branek, byl to skvělý vrchol sezóny. Rád bych za celou kabinu poděkoval všem lidem, kteří přišli a fandili nám,“ vzkázal Král s tím, že se spoluhráči věnují symbolicky titul zesnulému spoluhráči Lukáši Koudelkovi.

Vítěz soutěže zároveň získává právo podat přihlášku do vyšší soutěže. Využije ji SK? „Je to jen na nás, zda budeme hrát první ligu, nebo zůstaneme ve druhé lize. Vyšší soutěž je finančně i časové náročnější, takže zatím nevíme. Musíme se rozhodnout do konce měsíce,“ vysvětluje Petr Král.

SK Jihlava – SK Sudoměřice 11:0

Branky a nahrávky: 1. Bohatý (Střecha, Danko), 2. Ileček (Vávrů), 9. Král (Jiskra, Vávrů), 9. Střecha (Zápotočný, Danko), 17. Střecha (Danko, Zeman J.), 19. Střecha (Hlavatý, Zeman J.), 24. Vávrů (Fejt), 27. Pošvic (Zeman D.), 30. Ileček (Střecha, Danko), 36. Král (Jiskra), 42. Bakus (Fejt). Rozhodčí: Záhora, Kettner. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 265.

Sestava SK Jihlava: Humlíček, Čára – Jiskra, Vávrů, Harasim, J. Koch, Blaško, J. Zeman, Peschout, Anděl, Mareš – D. Zeman, Zápotočný, Král – Ileček, T. Hlavatý, Střecha – Růžička, Bohatý, Bakus – Doubek, Danko, Pošvic.