Svěřenci trenéra Staňka šli rychle do vedení zásluhou útočníka Střechy, ale domácí „čamlíci“ rychle srovnali krok Eibensteinerem. Vedení SK vrátil nejproduktivnější hráč soutěže Danko. Hubené vedení 2:1 držela Jihlava i přes stále se zvyšující tlak domácích hokejbalistů i díky vynikajícímu brankáři Humlíčkovi.

Definitivní rozhodnutí přinesla až trefa Fejta do odkryté svatyně. „Bylo to bojovné utkání a my se proti houževnatému soupeři trochu trápili. Hrálo se na asfaltu, na který nejsme už moc zvyklí,“ říká trenér jihlavských hokejbalistů Lukáš Staněk, kterému se dramatický průběh nelíbil. „Ten gól na 3:1 jsme měli dát mnohem dřív. Měli jsme tam několik přesilových her, ve kterých jsme se sice zlepšili, ale branky z toho nebyly,“ komentuje kouč hostů. „Ale se třemi body jsem spokojený,“ dodal Staněk.

Jihlavský výběr, který se v prvoligové tabulce posunul na 4. místo, nyní čeká perný víkend. V sobotu jede do Brna, v ne-děli hostí Plzeň.