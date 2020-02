Jedná se o vůbec největší hokejbalový turnaj v České republice, na kterém se během víkendu představí devět týmů, rozdělených do dvou skupin. Hokejbalový maraton startuje v sobotu a finále je na programu v neděli od 15 hodin.

Chybí desátý

„Je škoda, že se nám nepodařilo domluvit ještě desátého účastníka. Vyjednávali jsme například s Opavou, Českými Budějovicemi, Plzní nebo Heřmanovým Městcem. Ve hře byly také tři celky ze Slovenska, nebo mládežnický reprezentační tým. Bohužel, stejně jako loni, budeme hostit pouze devět mančaftů. Přesto věříme, že si diváci přijdou na své a čeká nás parádní hokejbalová podívaná,“ uvedl jeden z organizátorů turnaje Petr Král.

Na Vysočinu přijedou bojovat o putovní pohár například HBC Draci Kladno, HBK Bulldogs Brno B, HBC Autosklo Pardubice C, HBK Vsetín, J.V.S.K. Slza Přibyslavice, HBC Hostivař, Lužinští srdcaři (Kert B + Medvědi) a Výběr Vysočiny. A všichni budou mít obrovskou motivaci v krajském městě uspět. Proč? Jednoduchá odpověď: Na minulých ročnících hrál prim vždy domácí SK Jihlava. Loni se dokonce do finále probojovalo „áčko“ i „béčko“!

To letos neklapne, jelikož pořádající klub vyšle do hry jen jeden celek. A Král má o týmech, které by měly mít ambice, jasno. „Mezi hlavní favority bude patřit určitě Hostivař a Kladno. My jako domácí tým chceme vydržet v turnaji co nejdéle a probojovat se minimálně do finále,“ přál by si jeden z hráčů SK.

Mladí reprezentanti

O atraktivnost Vrťas Cupu by se prý mělo postarat několik mládežnických reprezentantů, kteří do hry zasáhnou v dresech Hostivaře a Výběru Vysočiny. Představit by se měl také vítěz Extraligy z Kert Parku a vycházející hvězda hokejbalové scény Čejka. „Věříme, že se i v dresu Kladna objeví hráči z Extraligy. Zálusk na celkové prvenství má také Brno se Vsetínem, ale možná se dočkáme i nějakého překvapení, jako tomu bylo loni v podobě B-týmu,“ doplňuje Petr Král.

Cílem turnaje je nejen si zahrát dobrý hokejbal, ale také pobavit fanoušky tohoto sportu. „Hlavně, aby nám vyšlo počasí a všichni účastníci si akci užili, přece jen jde především o zábavu a přípravu na jaro,“ má jasno Král.

Týmy byly nalosovány do dvou skupin, které nesou název dle hlavních partnerů celé akce. Dále dvoudenní turnaj podpořil Sportovní klub a město Jihlava. „Všem sponzorům moc děkujeme, bez jejich podpory bychom mohli těžko tak velkou akci pořádat,“ doplnil předseda klubu Libor Doležal.

V sobotu se rozhoří boje ve skupinách, vítězové si zajistí přímý postup do nedělního semifinále, celky na 2. a 3. místě se ve čtvrtfinále utkají o zbylá dvě místa zajišťující zápasy o medaile. Vrchol turnaje je naplánován na nedělní 15 hodinu.

Vrťas Cup 2020

Kdy: 15. a 16. února (od 9.00)

Kde: jihlavské hřiště pod autobusovým nádražím

Skupina Ježek: SK Jihlava, HBC Hostivař, J.V.S.K. Slza Přibyslavice, HBC Draci Kladno, Lužinští srdcaři.

Skupina Bernard: HBC Autosklo Pardubice C, HBK Bulldogs Brno B, HBK Vsetín, Výběr Vysočiny.

VÍT BRABEC

PETR KRÁL