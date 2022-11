Konec v poháru

Poté, co v prvním kole českého poháru vypadly oba jihlavské celky, našla o víkendu svého přemožitele i Slza Okříšky. Na půdě rovněž druholigového Jindřichova Hradce měli hosté dobrý vstup do utkání a získali vedení 2:0. Ještě při vstupu do třetího dějství o branku vedli, ale drtivému finiši Jihočechů nestačili a po porážce 2:4 jejich pohárové putování skončilo.

Flyers nakonec zásluhou zvládnuté třetí třetiny (3:1) udrželi vedení v druholigové tabulce.

Městští konkurenti z SK měli o víkendu práce nepoměrně méně. Béčko brněnských Bulldogs rozstříleli 8:1 a na druhém místě se nadále pyšní nejlepší obranou v soutěži.

V Okříškách se nevyplatilo přijít na hokejbal pozdě. Po čtyřech minutách by již stav posunut z 0:0 na 2:2. Od té doby však již stříleli branky pouze domácí hokejbalisté a dokráčeli k pohodové výhře 7:2.

Flyers budou v sobotu hájit své vedení v soutěži v krajském derby na půdě Okříšek. Duel se hraje od 10.00 hodin. Odpoledne v sedmnáct hodin hostí SK Jihlava Sudoměřice.

Výsledky: Hodonín - FLYERS 5:7 (branky Flyers: Jobák 3, Smutný, Schrek, Lichtenberg, Homola), Zohor - Eagles 8:0, SK JIHLAVA - Bulldogs B 8:1 (branky SK: Růžička a Střecha po 2, Vávrů, Fejt, T. Hlavatý, Doubek), OKŘÍŠKY - Sudoměřice 7:2 (branky Okříšek: Mejzlík 3, Dočekal, Široký, Malý, Sýkora).



Tabulka:

1. FLYERS 6 5 0 1 0 54:18 16

2. SK JIHLAVA 6 4 2 0 0 39:8 16

3. OKŘÍŠKY 8 4 0 1 3 46:37 13

4. Hodonín 7 3 1 1 2 32:24 12

5. Zohor 7 3 0 1 3 29:38 10

6. Sudoměřice 4 2 0 0 2 20:21 6

7. Bulldogs B 7 1 0 0 6 14:48 3

8. Eagles 7 0 1 0 6 22:62 2