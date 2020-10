Ženský celek SK hrával v minulosti i extraligu, ale už léta je zvyklý na druhou nejvyšší soutěž. V ní hrával vysoko, než začal s generační výměnou. „My jsme hodně omladili, je to takřka juniorský tým, jen asi čtyři holky jsou věkem v ženské kategorii,“ říká kouč Roman Komenda. „Ty výkony byly na začátku sezony nervózní, ale postupem času jsme se určitě posunuli. Jsem spokojený, jak holky pracují a myslím, že ten tým má potenciál. Je to ale začátek cesty,“ doplňuje.

Jeho svěřenkyně ještě stihly před vynucenou pauzou o víkendu dva zápasy. Na půdě lídra z Třince prohrály 1:5, a to proto, že dostaly tři branky v posledním dějství. „Hráli jsme dobře. Soustředili jsme se na určité body ve hře, a dařilo se nám to skoro po celou dobu zápasu. Až ke konci jsem to zkusili otevřít, chtěli jsme vyrovnat, a párkrát vzadu propadli. Ale celkově to byla dobrá zkušenost,“ vrací se k utkání.

S prázdnou se ale jihlavská výprava domů o víkendu nevracela. V Havířově vyhrála po nájezdech 4:3, a do prvoligové tabulky východní skupiny si připsala dva body. „My jsme tam chtěli navázat na ten výkon s Třincem. Se soupeřem se známe z minulosti, a dá se říci, že to bylo vyrovnané utkání. I tak nám ale domácí dokázali ve skóre útécet,“ poukazuje Komenda na to, že jeho svěřenkyně musely třikrát mazat jednobrankové manko.

A protože se jim to pokaždé povedlo, dospěl zápas do prodloužení a posléze nájezdů. „S výhrou jsme spokojení, holky to určitě nabudilo,“ doplňuje trenér.

Bohužel ale jako v ostatních sportech si budou muset i florbalistky udělat nyní volno. A kdyby byl náhodou odložený i další program následujících týdnů, sezona by se dohrát snad měla. „Zatím je takové vyjádření, že se to případně posune až do konce června. Svaz to chce dohrát. Uvidíme, jak dlouhá pauza nás čeká. Budeme doufat, že moc dlouhá nebude,“ uzavírá Roman Komenda.