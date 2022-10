Takže. Jak se ke kickboxu dostala? „Začínala jsem, když mi bylo čerstvě šest. Moje mamka začala chodit na kondiční tréninky, tak mě vzala s sebou. Ona po čase přestala a já jsem u toho zůstala. Od mala jsem byla hyperaktivní děcko a bavilo mě to,“ prozrazuje Králová.

Zdroj: archiv Natálie KrálovéNatálie je z Telče, kde probíhají také tréninky „jejího“ Kickbox Klubu Reborn. Ale ne pro závodníky. Ti se připravují v Jihlavě. „Navíc u nás ani není tolik lidí, se kterými bych se mohla připravovat,“ dodává.

Ve svém sportu dosahuje na výborné výsledky již dlouhodobě a pravidelně z turnajů vozí medaile. „Dělám disciplíny light contact a pointfighting. Ten první je nepřetržitý zápas, druhý je stopovaný,“ vysvětluje Natálie. „V roce 2018 jsem získala první titul mistra světa, tenkrát jako jediná z klubu. V roce 2019 jsem vybojovala čtyři zlaté. Všechny zatím jen z pointfightingu. Z light contactu mám tři stříbrné medaile.“

Letos po covidové pauze přidala další světové zlato. „Šampionát ve Slovinsku byl naprosto úžasný. Byl to po dlouhé době veliký turnaj, kterého jsem se účastnila. Bylo to naprosto skvělé. Navíc jsem tam lehla s horečkou, nebylo mi vůbec dobře. Že jsem nakonec získala titul byl pro mě ohromný úspěch. Sice tam asi nebyla taková konkurence jako na předchozích mistrovstvích, ale bylo to úžasné,“ glosovala Králová svůj poslední triumf.

Pro svůj sport má Natálie jen slova chvály. „Kickbox mě baví celkově. Už si bez něj nedokážu život představit, fakt mě ohromně naplňuje. Když jsem třeba naštvaná, nebo mám špatný den, tak mi trénink náladu ohromně zlepší. Mohu se tady z toho všeho vybouchat, a je mi hned lépe,“ vyznává se.

Znají recept na tituly. Kickboxeři Rebornu získali již dvanáct pásů mistrů světa

Jak moc kickbox bolí? „Nebolí! Pokud to není fakt pořádná pecka, tak vůbec. V těch zápasech na to ani nemyslíte a jste na to připravený,“ překvapuje Králová. „Horší je naopak tu ránu dát než dostat. To je větší blok. I když to tak nevypadá, dát fakt pořádnou ránu je těžké. K tomu se musíte postupně dopracovat.“

Přes již dlouhou řadu úspěchu má Natálie kariéru stále ještě před sebou a pro ni jednoduchý cíl: „Na každém turnaji sebrat co nejvíce zlatých medailí,“ směje se. Pro nejbližší období touží především o trvalé prosazení se do reprezentace. „Reprezentace je nyní hodně nabitá, budu se snažit dostat na nějaký zahraniční výjezd. Samozřejmě se také pokusím příští rok obhájit titul.“

Ve fotogalerii se můžete podívat na trénink v Kickbox Klubu Reborn Jihlava.