Jihlavští basketbalisté se už přes tři měsíce neměli možnost společně sejít. „Zvládáme to, ale už nám kolektiv chybí. Je to nezvyklé, trochu nervózní,“ říká hlavní trenér BC Vysočina Petr Pešout. „Něco špatného je ale pro něco dobré. Ten čas teď máme a je jen na nás, jak ho využijeme,“ doplňuje.

Kouč prvoligového celku také prozradil, že do haly se už nepůjde. A měl na mysli všechny výběry. „Sezonu vevnitř jsme ukončili. Chodit budeme pouze ven, těch možností je hodně. Možná se vrátíme k našemu léta osvědčenému běhání do Luk. Na cyklostezce to jde dobře. Myslím, že to čeká všechny kategorie od čtrnáctek výš,“ usmívá se Pešout.

Z jeho slov je patrné, že by týmy mohly trénovat společně na některém z venkovních hřišť. On by ale preferoval opatrnější přístup. „Já to spíš vidím na individuální tréninky. Budou zaměřené na obratnost a fyzickou kondici. Trénovat společně nějaké souhry, to teď nemá cenu,“ má jasno trenér. „Ale samozřejmě některé, kteří mají našlápnuto, si čas od času vytáhnu,“ doplňuje.

Hráči prý vědí, co je pro ně dobré, a trenéři jim důvěřují. „My jsme jim doporučili, kde najdou informace ohledně herních tréninků s míčem. Nebo třeba těch, které jsou zaměřené na fyzičku. Svého nejbližšího kamaráda, švihadlo, určitě neztratili. Cvičení je spousta,“ tvrdí Petr Pešout, jehož klub spolupracuje s USK Praha. „Oni to mají detailně propracované. Záleží na každém z hráčů, jak se k tomu postaví. Ale jak je ta pauza veliká, donutí je to. Zajezdit si na kole, zaběhat. Jít si zaházet míčem,“ myslí si.

Mnohem důležitější pro celý klub bude srpnové soustředění ve Velkém Meziříčí. „To je naše tradice, na sjezdovce se ladí týmovost,“ uzavírá Pešout.