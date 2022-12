Olomouc - BC VYSOČINA

60:70 (7:17, 32:36, 46:61)

Nejvíce bodů Vysočiny: Maňák 18, Plešingr 15, Číha 12, Šeda 10.

Výhra se rodila od samého začátku duelu. BC Vysočina vyhrál první čtvrtinu jasně 17:7, a i když se v dalším průběhu rozdíl ve skóre různě přeléval, desetibodový rozdíl svítil na ukazateli stavu i po závěrečném klaksonu. „Nám se povedl vstup do zápasu,“ souhlasí Pešout. „Přesvědčili jsem se, že s Olomoucí můžeme hrát. Pohlídali jsme jejich nejlepšího hráče Kadlece, kterého jsme pouštěli pouze do těžkých střel. Kluci dodrželi taktiku, kterou jsme si stanovili, po celých čtyřicet minut. První čtvrtina a naše výborná střelba byly největšími faktory našeho vítězství.“

V pátek devátého prosince se jihlavští basketbalisté představí naposledy v kalendářním roce v domácím prostředí. Rádi by navázali na poslední úspěch, v cestě jim ale bude stát těžký protivník. V průběžném pořadí druhý celek soutěže. „Nečeká nás vůbec nic lehkého. Spolu s týmem Svitav je Nový Jičín celkem, který má všechno a pošilhává po prvních příčkách. Ve svém středu má hráče z NH Ostrava. Pokusíme se proti nim minimálně potvrdit herní progres z poslední doby a uvidíme, na co to bude stačit,“ střízlivě hodnotí šance v utkání trenér BC Vysočina.

O příštím víkendu se odehraje poslední kolo, Jihlavané se představí v Brně, a poté následuje třítýdenní pauza v soutěži.

Tým ale svátků příliš neužije. „Žádné volno! To vůbec,“ směje se Petr Pešout. „Jak jsme plánovali už před sezonou, zapojujeme do hry áčka mladé kluky z loňské úspěšné šestnáctky. Oni hrají také ligu U17 a U19, kde již dokonce nyní mají jistotu postupu do finálové části, v níž budou bojovat o účast v baráži o extraligu. Kluci šlapou ve své kategorii jako hodinky, proto je zabudováváme do týmu. A to pro ně znamená jediné. Musí makat. Tedy i přes svátky.“