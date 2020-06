Až do čtyřiadvacátého května navštěvovali hráči Nového Veselí domovskou ZDT Arénu.

V ní využívali především posilovnu, ale hrál se také oblíbený fotbálek. „Pak jsme dali chlapcům měsíc volna, aby si pročistili hlavu,“ ozřejmil Kostka.

Odpočinek se jeho ovečkám bude hodit. „Navázali jsme na loňskou spolupráci s kondičními trenéry projektu Handball Prep. Ve spolupráci s nimi jsme pro hráče připravili program, který absolvují před oficiálním začátkem přípravy,“ řekl slovenský kouč.

Tento program bude trvat čtyři týdny, po něm přijde na řadu klasická příprava. „Minule se to velice osvědčilo. Tento čtyřtýdenní blok před samotnou přípravou chceme zavést pro muže, ale i dorostence,“ potvrdil.

A pokračoval. „Naštěstí se postupně mění zažité stereotypy. Dříve se hráči sešli po měsíci nicnedělání. Poté další měsíc neviděli míč a až pak se přešlo na herní tréninky. My ale chceme mít v týdnu plynule dva běžecké tréninky a dva až tři silové. Prostě aby hráči nepřišli do přípravy z bodu nula, ale už byli připravení na tu zátěž. Ten program je vynikající, velice se na něj těším.“

Kádr pro další extraligový ročník už je ve Veselí uzavřený. „Jsou tu mladí kluci, které chceme zapojit do extraligové házené. Mládež je tu na vysoké úrovni a ti kluci si šanci zaslouží. Je to pokračování dlouhodobé strategie klubu,“ vysvětlil.

A kdy tedy začne hlavní přípravný blok na nadcházející sezonu? „V pondělí 20. července začneme testováním hráčů. Už den předtím ale budeme mít oficiální zahájení, na němž budou také představitelé městyse a sponzoři. Zde hráčům představíme naše základní cíle a ambice. Navíc dostanou playbook, o níž říkám, že je to pro hráče pomyslná Bible,“ naznačil.

Některé věci ovšem ještě nejsou dořešené. „Ve druhé polovině srpna bychom měli mít herní soustředění ve slovinském Velenje. To je ve stadiu řešení, náhradní variantou by případně bylo maďarské Veszprémi,“ nastínil.

Podobně jako za trenérského vedení Pavla Hladíka, i pod novým koučem by se měl klub z Vysočiny prezentovat dynamickou a rychlou házenou. „Určitě ano, to je poznávací znamení klubu. Mladí chlapci, kteří nemají tolik zkušeností, musí především jezdit, šlapat, bojovat, to je nevyhnutelnost. Zní to frázovitě a teoreticky, ale je to tak,“ prohlásil.

Podle jejich věku to možná nevypadá, ale v kádru Sokola je pár borců, otřískaných několika sezonami v extralize. „Od hráčů jako jsou Melichar, Kocich, Ptáčník či Bartůněk očekáváme, že budou lídry, kteří se za nic nehodlají schovávat. Na každý post by měl být jeden zkušenější hráč a k němu další mladý, který se od něj bude učit. Kteří hráči budou těmi pomyslnými dvojkami, to se uvidí podle jejich přístupu i tréninku,“ zdůraznil.

Šestatřicetiletý kouč má k dispozici široký kádr, čítající pětadvacet jmen. „Vytahovat z něj hráče do utkání budu podle toho, jak si svoji šanci zaslouží. Kdo tvrdě pracuje, tomu se výsledky dostaví,“ naznačil.

Mladí hráči si mohou vzít příklad z Adama Ptáčníka. Levá spojka Sokola se totiž na začátku června zúčastnila kempu národního týmu. „Reprezentace je samozřejmě vrcholem. Hráčům však povím, že je třeba si dávat postupné cíle. Nejdříve se musí etablovat v extralize. V ní stabilně potvrzovat kvalitu a pak se mohou bavit o dalších metách. Třeba i reprezentaci, protože to je až třetí či čtvrté poschodí.“

Výsledek losu nového soutěžního ročníku mladý kouč příliš neřešil. „Ještě totiž není oficiální. Zatím vím jen to, že začínáme na půdě Lovosic, týden poté nás čekají Maloměřice. Zatím proto vylosování neřeším. Může přijít druhá vlna koronaviru a všechno bude úplně jinak,“ dodal Kostka.