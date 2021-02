Povinnost pětidenní karantény po příjezdu z velmi rizikových zemí se vztahuje i na profesionální sportovce, kteří cestují do Česka na vrcholné mezinárodní akce. Jejich konání tak může být ohroženo.

Týká se to například Světového poháru v běhu na lyžích, který by měl být za dva týdny v Novém Městě na Moravě, březnového biatlonového svátku tamtéž nebo úvodního zápasu 2. kola Evropské ligy mezi fotbalisty pražské Slavie a Leicesteru. Ten má termín 18. února.

Do nové kategorie velmi rizikových zemí patří Slovensko, Británie, Španělsko, Portugalsko, pobaltské státy, Slovinsko nebo Irsko a většina zemí mimo EU. Při příjezdu z těchto destinací je ode dneška povinný PCR test před odjezdem a pětidenní karanténa v Česku ukončená dalším testem. Celkem deset dní po příjezdu musejí lidé nosit ideálně respirátor alespoň třídy FFP2, případně jednorázovou zdravotnickou roušku.

To, že profesionální sportovci patří k nejvíce hlídané skupině lidí, nikdo neřeší. "V současné době ministerstvo (zdravotnictví) nevydává žádné výjimky, pravidla se tudíž vztahují i na sportovce, kteří se účastní sportovních utkání v bublině a cestují do Česka," uvedla na facebooku Národní sportovní agentura.

Lyžaři: Nerozumíme tomu

Organizátoři se tím dostávají do velkých problémů. Už 20. února by měl v Novém Městě začít Světový pohár v běhu na lyžích. "Pro nás je to velký zásah. Hrozí tím, že nebudeme moci uspořádat Světový pohár," upozornil prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský.

Připomněl, že SP má schválenou výjimku a má fungovat za mimořádných hygienických opatření. Sportovci i realizační týmy se celou sezonu pravidelně testují a na akcích jsou v izolovaných bublinách. "Ta schválená výjimka určuje, za jakých pravidel se to může uspořádat. Nerozumíme tomu, že najednou se to nové omezení vztahuje i na sportovce, kteří jedou v úplně jiném režimu," podivoval se Heřmanský.

Kromě severských zemí, které vynechávaly i jiné závody SP, už všechny výpravy potvrdily účast. Hrozí ale, že nový režim všechno zmaří. "Když se mění pravidla v průběhu hry, tak to se nedá. Kdyby byla pět dní karanténa, tak ztrácíme smysl pořádat nějaký Světový pohár," dodal Heřmanský. Plánuje dál usilovat o výjimku minimálně na to, aby sportovci mohli i v karanténě trénovat podobně jako většina tenistů před Australian Open.

Výjimku vyjednává také prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. V Nové Městě mají být v první polovině března dvě kola SP biatlonistů. "Budu určitě intervenovat jak ministerstvo zdravotnictví, tak případně krizový štáb. Chvílemi mi přijde, že vydáme předpis a pak teprve domýšlíme konsekvence toho předpisu," řekl.

V biatlonu by se případná povinná karanténa mohla dotknout poloviny startovního pole. "To by byla nerovná soutěž, kdyby půlka biatlonistů mohla před závody trénovat a půlka ne," poznamenal. Češi mají ještě další problém, protože se ve velmi rizikovém Slovinsku koná mistrovství světa. Po příjezdu ze šampionátu naplánovaného na 10. až 21. února by tak kompletní reprezentace musela do karantény.

Slavia by musela hrát v cizině

Karanténu by měl v Česku absolvovat i anglický Leicester před zápasem Evropské ligy se Slavií. Ovšem to je vzhledem k programu fotbalových soutěží nereálné.

Podobný problém zrovna řešili v Lipsku, kam na Ligu mistrů nepustí Liverpool! Zápas se tak uskuteční na neutrální půdě (otázkou je kde)…

Tentýž scénář by čekal i Slavii, která by ale neměla vyhráno - v této situaci by do karantény museli i sami slavisté po odvetě v Leicesteru, která je naplánovaná na 25. února. O tři dny později už má hrát český šampion ligu na Slovácku.

A už ani nelze domýšlet, co by museli funkcionáři vymyslet, kdyby tým postoupil do osmifinále.