Humpolečtí tenisté v prvním kole doma podlehli B týmu Českých Budějovic (4:5) a musí bojovat o udržení soutěže. Přitom podle žebříčkového postavení byli v duelu favoritem. „Překvapivá naše porážka ale asi není,“ netají hlavní trenér Filip Němec. „My jsme počítali s tím, že naše holky body neuhrají. Zápasy kluků byli vyrovnanější, ale museli jsme vyhrát obě závěrečné čtyřhry, což je vždycky těžké.“

LTC tak spadl do skupiny o páté místo, kde se v sobotu střetne s Hlubokou nad Vltavou. Ta podlehla v prvním kole Bechyni hladce 2:7. „Určitě je to hratelný soupeř, ale odhaduji, že Hluboká je mírným favoritem. Viděl bych to tak šedesát na čtyřicet pro ně. Uvidíme, jestli se klukům podaří vyhrát všechny tři singly,“ zůstává před duelem Němec opatrný.

V případě porážky by již měli humpolečtí tenisté nůž na krku. I letošní zkrácený ročník je sestupový a museli by tak podstoupit náročný boj o všechno. „Záleží na tom, zda se Táboru a Strakonicím podaří zachránit ve druhé lize,“ podotkl humpolecký kouč.

Případný zápas o záchranu by mohl být velmi nečekaný. „O sestup bychom hráli s Českými Budějovicemi, což by bylo pikantní. My jsme byli před startem soutěže nasazeni jako dvojka, Budějovice byly první,“ připomíná Němec.