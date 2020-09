Slovensko zpřísnilo opatření a z Česka k sobě amatérské sportovce bez testů nepustí. „Výjimku mají jen profesionální sportovci. My bychom si nemohli dovolit nechat každý týden dělat testy. Proto se teď bude hrát jen v rámci národů. Mezinárodní zápasy by se měly hrát na jaře,“ nastínil vedoucí jihlavského A-týmu Tomáš Valík.

Byla to jediná možná varianta. „Jinak to udělat nešlo. Ale každopádně mezi kluby je skepticizmus, jestli se to do vůbec stihne dohrát,“ doplňuje Valík, který tím naráží i na fakt, že jeho tým bude muset zápasové manko dohánět. O víkendu se měl představit na půdě Husovic, kam ovšem neodjede. „Bohužel jeden z našich hráčů je v karanténě, tak se zápas odložil. Budeme mít volno. Ale využijeme to k tomu, že někteří půjdou hrát za rezervu divizi, aby měli zápasovou praxi,“ uzavírá.