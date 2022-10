Letošní sezonu jste zakončila vítězným závodem v Bellinzoně, což jistě potěšilo. Jaký ale byl tento rok pro vás celkově? Z této sezony mám takové smíšené pocity. Chtěla jsem letos zaběhnout pod jedenapadesát sekund, což se mi nepovedlo. To bylo pro mě trochu zklamání. Jinak jsem si ale posunula osobáky na všech distancích, na kterých jsem startovala. Tedy od stovky po osmistovku. Mrzí mě samozřejmě mistrovství Evropy v Mnichově, kde jsem se neprobojovala do finále. Měnili jsme nějaké tréninkové věci, takže si myslím, že tato sezona byla dobrým odrazovým můstkem pro další sezonu. Uplynulý rok nebyl úplně povedený, ale zcela negativně bych ho také neviděla.

Na Mnichov jsem se chtěl zeptat. Byla pro vás semifinálová účast na mistrovství Evropy neúspěchem?

Určitě. Měla jsem finálové ambice, i když vím, že konkurence, zvláště ve čtvrtce, je ohromná. Kdybych zaběhla svůj obvyklý výkon, ve finále bych byla. Takže ano, Mnichov byl největším zklamáním sezony.

Lada Vondrová

narozena: 6. 9. 1999

atletka USK Praha

účastnice OH 2020, MS 2019 a 2020, ME 2018, 2020

úspěchy: stříbro Evropské hry 2019 (smíšená štafeta 4x 400 m), 2x mistryně Evropy do 23 let (2021, 400 m a 4x 400 m), 2x mistryně ČR (2019 a 2022, 400 m), 5x halová mistryně ČR (2019, 2020, 2021, 2022 na 400 m, 2020 na 200 m)

Od šampionátu uběhla nějaká doba. Máte už zanalyzováno, co se stalo? Nepovedlo se vyladit formu?

To ne. Spíš to byl osobní zkrat. Asi jsem si na sebe upletla moc velký bič. Ještě se mi to nikdy nestalo. Zřejmě jsem dostala sama sebe pod velký tlak. Byla to první velká dospělácká akce, na které jsem měla šanci něco pořádného předvést a dostat se do finále. Za dva dny na to jsem ve štafetě běžela dobře, takže to nebylo o formě. Patrně jsem se nějak zablokovala v hlavě.

Zmínila jste letošní osobní rekordy. Je hodně náročné se připravovat na stovku i osmistovku? Přece jenom se tyto distance běží trošku jinak…

Mojí hlavní disciplínou je čtvrtka, což je komplexní disciplína. Takže já při ní musím brát jak z rychlosti, tak z vytrvalosti, což reflektuje i náš trénink. Já nejsem ani sprinterka, ani vytrvalkyně, proto jsme se v přípravě nezaměřovali víc na jedno na úkor druhého. Jsem ráda, že jsem se posunula rychlostně, protože vytrvalost se dá v pozdějším věku. Ale rychlost musíte nahnat v mladším věku.

Užíváte v současnosti zaslouženého volna?

Kdepak. Chvilku volna jsem měla, ale od prvního října už opět naplno trénuji.

Máte rozmyšlené plány na příští sezonu? S jakými cíli do ní půjdete?

Konečně bych ráda zaběhla čtvrtku pod jedenapadesát vteřin. V hale je mistrovství Evropy, tam je to takové zrádné a stát se může cokoliv. Venku je mistrovství světa. Tam bych chtěla minimálně zopakovat poslední semifinále a vylepšit příčkové umístění.

Vy jste svoji sportovní kariéru začínala jako fotbalistka. Nechybí vám v atletice kolektiv? Třeba právě pro lepší vstřebání neúspěchů?

Trošku ano, ale už jsem si na to zvykla. Vybudovala jsem si kolem sebe i v atletice kolektiv svých lidí. Je to samozřejmě něco jiného, ale ani holčičí fotbal také nikdy nebyl zcela kolektivní sport. Představte si dvacet holek v jednom týmu… Navíc v atletice máme nyní silnou štafetu, takže fotbal mi už vůbec nechybí.

Dal vám fotbal něco pro atletiku?

Z fotbalu jsem měla možná i lepší fyzičku, než mám nyní. Byla jsem ohromně běhavá a když jsem přišla na atletiku, hned jsem začala vyhrávat. Ve své první sezoně jsem měla i medaili z mistrovství republiky. Z fotbalu jsem měla naběháno. Navíc rodiče mě od malička vedli ke sportu, takže jsem nebyla žádné poleno. Nikde nejsem zkrácená a snad se dá říci, že jsem všesportovní talent.

Co bylo hlavním impulsem, že jste vyměnila trávník za tartan?

Začínala jsem s fotbalem doma, ale holky od patnácti let už nemohou hrát s klukama. Já jsem z malé vesnice na Vysočině, ze Sedliště u Jimramova, kde žádný dívčí oddíl poblíž nebyl. Takže jsem začala dojíždět do Pardubic. To bylo hodně časově, a pro rodiče i finančně, náročné. Proto naši chtěli, abych chodila místo tréninků běhat a do Pardubic jsme jezdili jen jednou týdně. Jenže mě samotné běhání hrozně nebavilo, proto jsem se přihlásila na atletiku. Jenže každý trenér chce, aby jeho svěřenci také závodili. Jela jsem na první závody a docela mi to šlo. Navíc jsem se ve fotbale zranila. Dostala ránu pod koleno a poranila si meniskus. To rozseklo, že se budu věnovat už jen atletice.

Z Jimramova to není daleko ani do Nového Města na Moravě, české Mekky Zlaté lyže a biatlonu. Co vy a lyže?

Lyžuji od tří let, jezdila jsem na snowboardu. Vypadalo to, že budu i závodit, ale později toho sněhu ani u nás už moc nebylo. Mám zimní sporty ráda, ale teď je to pro mě už trošku nebezpečné. Jednou bych se k tomu ráda vrátila, ale spíš na snowboard než na lyže.

Bavili jsme se o cílech pro příští sezonu. Jaké máte plány celkově ve své sportovní kariéře?

Mým snem byla účast na olympiádě, to se mi už splnilo. Byla jsem i na mistrovství světa. Nyní už si přeji především abych byla zdravá, dařilo se mi a sport mě dál naplňoval. I když teď už to není jen o tom sport si užívat. Samozřejmě bych chtěla předvádět výkony, na které bych mohla být pyšná a zanechala za sebou nějakou sportovní stopu.