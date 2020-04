Vytrvalci mají zřejmě utrum a na jarní část sezony Poháru Běžce Vysočiny si musí nechat zajít chuť. Těžkou hlavu si z toho ale šéf seriálu Bohumil Novák, který šije roušky, nedělá. Finanční újmu pandemie koronavirem prý nezpůsobí, a také se očekává, že některé závody se odloží na podzim.

Běžec Vysočiny - Běh na Vysoký kámen. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Zimní lyžařský pohár nevyšel a ve velkém ohrožení je i jarní běžecká část! „Musíme to brát s nadhledem. Nejde, že to mrzí, to nám nepomůže. Taková situace vznikla, což by nás třeba před půl rokem ve snu nenapadlo, ale plakat nad rozlitým mlékem nemá cenu,“ říká předseda Běžce Vysočiny Bohumil Novák. „Pro nás je to novinka. Nezažili jsme, že by se pohár nikdy nerozjel, i když v soutěžním řádu máme uvedeno, že se závody nemusí kvůli zásahu vyšší moci konat. Zatím se to ale nikdy nestalo,“ doplňuje.