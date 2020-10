Do haly nemohou, venku je chladno. Judisté SK Jihlava jsou odsouzeni k tomu, že trénovat společně nemohou. A to trenérku Květu Smutnou mrzí.

Mladí judisté SK Jihlava momentálně trénovat nemohou, což trenérku Květu Smutnou mrzí. | Foto: Květa Smutná

Ráda by svým svěřencům vymyslela program, ale shromažďovat se ve vnitřních prostorech je zakázáno. „Když bylo nařízení do dvaceti lidí, tak jsme alespoň stihli dva tréninky venku, ale v šesti je to o ničem. Navíc nám nepřálo ani počasí. Nemůžeme dělat nic. Musíme počkat do třetího listopadu. Pak se uvidí,“ ví trenérka SK Jihlava Květa Smutná.