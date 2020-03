Trenérka Eva Suchá před nedělním (23. února – pozn. redakce) finálovým závodem na 200 metrů věřila, že na medaili její svěřenec z týmu Atletika Jihlava dosáhne. „Do nedělního závodu jsme šli s tím, že má Eda splněno ze závodu juniorů a závod mezi dospělými je takový bonus na závěr halové sezony. Čas z juniorů ale dával naději na medaili,“ sdělila Suchá s tím, že Kubelíkův vstup mezi českou sprinterskou elitu je naprosto suverénní.

Sám mladý atlet na začátku spíše doufal, že by mohlo vyjít alespoň třetí místo. „Potom, co jsem se dozvěděl, že se Pavel Maslák bude soustředit na čtyřstovku a dvoustovku nepoběží, tak jsem si začal věřit,“ nezastíral ambice Kubelík. Vítězný čas měl nakonec hodnotu 21,26 a je dokonce letošním sezonním maximem.

Pavel Maslák je český reprezentant a trojnásobný halový mistr světa. Srovnání s ním se ovšem trenérka Suchá trochu brání. „Eda je obrovský sprinterský talent, troufám si říct, že takový ještě jihlavská atletika neměla. Srovnání s Pavlem Maslákem je těžké, jelikož Eda začal s atletikou mnohem později. Určitě je pro Edu vzorem a bude se s ním chtít v letní sezoně utkat, když to v hale nevyšlo,“ poznamenala trenérka.

Ta mladého sprintera vzala pod svá křídla poté, co loni zemřel trenér Jiří Švec, který Edu objevil. Společně s Kubelíkem cestoval na halové mistrovství do Ostravy i jeho tréninkový kolega Mikuláš Střelec. Ten však na trati 400 metrů skončil už v rozběhu. „Byli a jsme si navzájem podporou. Přeci jenom mezi dospělými atlety tolik lidí neznám, proto jsem byl rád, že jsem tam svého kamaráda měl,“ dodal novopečený halový mistr.

A co na Kubelíkův výkon říkali soupeři? „Protože jsem byl ze všech na startu dvoustovky nejmladší, tak si někteří dělali srandu, že už jsou na to, aby vyhráli, staří,“ usmál se Kubelík, který si věřil i na halový národní rekord. Ten mu ale prozatím nevyšel. Motivaci do budoucna má tak stále velikou. Jeho dalším cílem je limit na mistrovství světa s juniorskou reprezentační štafetou. „Pokud by se hodně zadařilo, tak bych se chtěl na mistrovství světa dostat na dvoustovku i individuálně,“ netají se nejvyššími cíli atlet.

Sedmnáctiletého sprintera však nyní čekají volnější týdny. „Těším se, že si půjdu zahrát volejbal,“ uzavřel povídání Kubelík.