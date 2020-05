Od čtvrtého května jste začali trénovat. Už bylo asi na čase a všichni jste se těšili, že?

Je to ale takové trochu kostrbaté. Musí se ještě dodržovat nařízení, ale snad od příštího týdne dojde k dalšímu uvolnění a bude to jednodušší. Některé děti, jak viděly, že máme nasazené sítě, chodily si hrát samy už minulý týden. Jsou šťastné. Bylo jim to už moc dlouhé.

Přišli jste o nějaké soutěžní mače a jak se to pokusíte dohnat?

Sezona měla odstartovat začátkem dubna, takže jsme pět týdnů bez sezony. Ale od dvaadvacátého května by to mělo začít. Bude ovšem poloviční. Pokusíme se ale stihnout co nejvíce zápasů. Už teď je představa, že se bude hrát do třicátého června základní část a play-off v srpnu. To by asi bylo trochu složitější, hrát přes prázdniny, ale uvidíme. Může se to klidně ještě změnit.

Kolika hráčů se to u vás týká?

My jme celkem malý klub. Máme sto dvacet dětí. Postupně se rozrůstáme. Začínali jsme před šesti lety, a každý rok přibývá jedna kategorie. Nejmladší jsou sedmiletí, nejstarší máme dvanáctileté.

Dá se říci, že jste takový rodinný klub?

Jak je nás málo, tak se všichni známe. Je to takové přátelské. S těmi nejmenšími podnikáme i rodinná soustředění. Ono by to ani jinak nešlo, abychom trenéři vyjeli jen tak na pár dnů se sedmi osmiletými dětmi. Proto jsme k tomu přidali i rodiče a máme takové rodinné sportovní víkendy v Křižanově. Všem se to moc líbí.

Ti starší ale jezdí už na větší soustředění.

Dvě kategorie jezdí do Havlíčkova Brodu, ti nejstarší pojedou společně s Eagles Praha do Ostravy. Oni se na ta soustředění kluci těší celý rok. Všichni se modlí, aby to letos bylo. Ale my je máme až na konci srpna, tak snad nás to nepoznamená a bude to v pohodě.

Prý jste dostal nabídku od české baseballové reprezentace, což určitě potěšilo. Jakou konkrétní?

Samozřejmě to člověka těší. Ale je to spíš taková vzdálená spolupráce. Komunikuji s trenéry mládežnických reprezentací. Někteří nemají přehled o všech hráčích, a já jim dávám tipy, aby si je mohli prohlédnout při zápasech. Jsem takový trošku skaut. Ale také mám na starost rozvoj Jihlavy. To mi pomůže, protože jsem finančně i materiálně podpořený z asociace. Je to krok dopředu a jsem za něj moc rád. Už nejedu sám na vlastní triko.

Máte motivaci se v reprezentaci posunut výš?

Úplně cíl to není. Mě záleží hlavně na Jihlavě. Kdybych dostal nabídku, tak by to bylo jít do Brna nebo Prahy, a Jihlava by šla stranou. A to já nechci. Záleží mi na tom, aby to tady fungovalo.

Zatím to vypadá, že klub funguje výborně. Každý rok vám přibývají noví mladí členové.

Mě právě moc těší, že u ostatních týmů v republice máme dobrý obrázek a jméno. Jsme dáváni za vzor, že jsme dobře se rozvíjející klub a každý rok přibývá nová věková kategorie.

Vy osobně vidíte v českém baseballu progres a budoucnost. Mohl by být úspěšný?

Od té doby, co se o to zajímám, tak ano. Posledních pět let byl progres obrovský. Český baseball si řekl, že bez mládeže to nejde, a je to vidět i na české mužské reprezentaci. Ta udělala kus práce. Je patnáctá ve světovém žebříčku. Nejsme nejen dobří v Evropě, ale jsme schopní být úspěšní i na světových akcích. Sice to asi nikdy nebude masový sport, jako třeba fotbal. Nebudou na něj chodit tisíce fanoušků, ale i vnímání veřejnosti se za těch pět let určitě změnilo.

Pro mladé baseballisty jedině dobře. Mají vidinu toho, že mohou být úspěšní a zviditelní se.

Určitě mohou něco dokázat. Pro ty starší je lákadlo například to, že mohou jet na stáž do Ameriky. Vím, že hodně kluků z Brna jezdí na semestr dva. To je velká motivace a zkušenost. A protože některé mezinárodní mládežnické turnaje se vysílají i v televizi, a oni se tam mohou vidět, je to pro ně zážitek.

Co oproti světovým baseballovým velmocím Česku chybí?

Asi je to šířka základny. U nás baseball dělá pět tisíc aktivních lidí. Z toho velká většina je do patnácti let. Když bude dostatek lidí, tak bude zázemí, a tak podobně. Ale těžko se můžeme srovnávat s USA nebo Jižní Amerikou, Kubou, Venezuelou a podobně. Je to tam něco jako pro Česko fotbal. U nich se na každém plácku hraje baseball, a to tady nikde nebude.