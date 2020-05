Jak jste se dostal k MMA zápasu, dělal jste jiný sport?

Dělal jsem v Polné judo, asi osm let. A i když jsem byl mistr nebo vicemistr republiky, nebylo se kam posouvat.

Co třeba jít ve stopách Lukáše Krpálka?

Na to jsem asi neměl. To si myslím nebylo v mých silách.

Byl jste od mala už takový „rváč“?

Mně k tomu od mala vedli rodiče. Já měl zamlada raději, ale oni chtěli, abych dělal bojový sport. Přivedli mě k judu, násilím přidrželi a mně to začalo bavit. A bylo všem dobře. (smích)

Jak náročná byla cesta k úspěchům, které jste dokázal? Co jste musel svému sportu obětovat?

Náročné je to asi dost. Ale já to tak neberu. Drobné oběti člověk nevnímá. Samozřejmě jsou to léta dřiny, odříkání, času. A co si budeme povídat, také peněz.

Kolikrát týdně trénujete a jak tréninky vypadají?

Zhruba sedmkrát až desetkrát. Záleží ale na fázi přípravy. Většinou je půlka technické a půlka silová. Celé tělo musí fungovat jako dobře namazaný stroj.

S kým tréninky nejčastěji absolvujete?

Když jsem zrovna v Jihlavě, trénuji s Vaškem Šťastným nebo Jirkou Novákem. Vlastně bych chtěl poděkovat Gauner clubu za výbornou přípravu a navedení na správnou cestu.

Trénujete i jinde?

Dost času jsem trávil i v Brně, kde jsem se potkával třeba s Jirkou Procházkou. Ten podepsal smlouvu s UFC a samozřejmě, že jsem od něj něco okoukával. Ještě jsem pomáhal Davidu Dvořákovi, který je také v UFC. Jsme stejná váha. Tréninky s ním jsou pro mě parádní. Je tam už cítit velký rozdíl. Zkušenosti, přístup.

V Česku už máte juniorský i seniorský titul mistra republiky. To musely být asi skvělé pocity, dosáhnout na takové mety.

Je to takový pocit zadostiučinění. Je super, že se vám ta dřina vrátí.

Ještě více vás muselo těšit stříbro na světovém šampionátu v Rusku. Bylo to náročné?

Je to trochu jiný svět. Byla to moje první zahraniční akce a ohromně zajímavá zkušenost. Vzhledem k okolí a tlaku jsem se s tím vypořádal dobře. Sám ani nevím jak. Dopadlo to, jak to dopadlo. Skvělé bylo zázemí. Trenéři se k nám chovali parádně.

Mohlo z toho být zlato?

Ve finále jsem byl s Rusem, a bohužel to nevyšlo. Asi na mně dopadla tíha okamžiku a celkově pocit z velké akce. Rusáci mají v bojových kruzích pověst šikovných bojovníků. Možná jsme měl přehnaný respekt. Ale byla to cenná zkušenost.

Loni jste byl opět na mistrovství světa, ale v Bahrajnu žádná medaile nebyla. Proč?

Tam jsem měl v prvním kole volný los, a ve čtvrtfinále narazil na Bahrajnce. Domácí borec. A co vám budu povídat. Trochu zářez. Ale nechci se vymlouvat. Byla to zkušenost, i když špatná.

Dají se srovnávat zápasy v Česku s těmi na mezinárodní úrovni?

Každý zápas má něco do sebe. U nás bych to nechtěl znehodnocovat, ale ty kluci z východních států? Rusové, Kazaši. Jsou takoví hodně rvaví. Prostě Sibiřani. Je to s nimi těžké. Ti se jen tak nevzdávají.

Už na začátku své kariéry jste byl takhle ctižádostivý a lačný po úspěších?

MMA dělám zhruba čtvrtý rok. Na začátku jsem samozřejmě nevěděl, do čeho jdu. Ale postupně jsem si řekl, že bych rád něčeho dosáhl. A tak jsme na tom dřel. Doufám, že to takhle půjde i dál.

Jaké jsou tedy vaše ambice a cíle?

Momentálně tím hlavní je přežit koronakrizi. Chtěl bych udělat medaili na evropské nebo světové akci. Určitě se také nominovat na mistrovství republiky. A tím největším cílem je přejít do profesionálních kruhů. To je ideální cesta. Uvidíme, jak to dopadne. Já pevně věřím, že to tam může být.