Raftaři se přesunuli na jih republiky, kde se mimo jiné bojovalo o tituly mistrů České republiky ve sjezdu v kategorii R4. Jelo se na nejkrásnější vodácké trati u nás, na Vltavě pod Lipnem. Muži, veteráni a ženy se pustily do dobře známých a velmi obtížných peřejí Čertových proudů.

Na dobré výsledky zde navázala i posádka Ježek teamu v sestavě Jiří Benhák, Miroslav Krechler, Robert Šimánek a Petr Tomek.

Jihlavské kvarteto si dojelo pro šesté místo v kategorii open a dvakrát bylo druhé mezi veterány. „Pro závodníky to byl mimořádně náročný víkend, neboť po sobotních dvou sjezdech z Loučovic přes Čertovy proudy na vzdutí přehrady ve Vyšším Brodu pořadatel posunul start a natáhl závod na sedmatřicet minut. Takto dlouhé sjezdy se jezdí na mezinárodních závodech a vzhledem k obtížnosti Vltavy pod Lipenskou přehradou je to obrovská zátěž pro startující. My se s tím ale dokázali vyrovnat a předvedli dobré výkony,“ zhodnotil Miroslav Krechler.