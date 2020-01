Může to být zápas jara. Kuželkáři PSJ Jihlava v sobotu v Interlize přivítají Husovice. Dojde na střet desetibodových, konkurentů o třetí příčku v české minitabulce a tudíž o poslední postupové místo do mezinárodních pohárů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„O první dvě místa hrají Rokycany a Třebová, o český bronz se pereme my právě s Husovicemi. Bude to utkání o čtyři body. Minule jsme si v zápase s Bratislavou šlápli vedle, teď by bylo dobré, abychom to napravili,“ připomenul dva týdny starou porážku s Interem hráč a zároveň předseda jihlavského klubu Stanislav Partl.