Zdroj: SK Jihlava

Největším favoritem bude obhájce předloňského vítězství Hostivař. Ta také bude s řadou reprezentantů v kádru největším favoritem turnaje. „Jejich účast nás těší,“ netají Doležal. „Hostivař určitě přiveze kompletní kádr, takže diváci mohou sledovat v akci řadu reprezentačních hráčů. Mám také informace, že se někteří hráči z nejvyšší soutěže objeví i v dresu Kladna a Lužinských srdcařů. V dresu SK pak nastoupí medailista z mistrovství světa Honza Střecha,“ láká diváky Doležal.

Kromě zmíněných celků dále přijedou Okříšky, brněnští Bulldogs a Eagles, dorazí také tým ze Vsetína.

Účastníci turnaje

Skupina Ježek: SK Jihlava, Slza Okříšky, Draci Kladno, HBC Hostivař

Skupina Horác: BHK Bulldogs Brno, Lužinští srdcaři, HBK Vsetín, Eagles Brno

SK Jihlava je vítězem prvních dvou ročníků, Bulldogs byli ve všech ročnících na nepopulární bramborové příčce. „Tento víkend bude skvělou prověrkou do jarní části sezóny,“ věří kapitán SK Jihlava Petr Král. „Všichni to bereme jako součást přípravy, ale zároveň každý chce turnaj vyhrát. My jako domácí tým nemůžeme mít jiné ambice, než být ve hře o medaile až do úplného konce. Osobně favorizuji Hostivař s Kladnem. Ale je to turnaj, kde mnohdy papírové předpoklady neplatí.“

Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin, po jejich odehrání se uskuteční vyřazovací boje o umístění. Hrací doba je dvakrát dvanáct minut čistého času. Turnaj startuje v sobotu v 10.00 hodin, v neděli se hraje již od devíti.

