Kuželkářské poháry se letos hrát nebudou. Mezinárodní federace zrušila podzimní soutěže ve světovém, evropském poháru i poháru NBC. Právě ve třetí nejprestižnější soutěži měly startovat i týmy KK Jihlava.

Jihlavské kuželkářky přišly o premiérový start v mezinárodním poháru. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Do soutěže, kterou měl pořádat srbský Apatin, si vstupenku zajistil tým mužů i žen. Pro „Kachny“, jak se jihlavským kuželkářkám říká, to měl být dokonce premiérový start na evropském poli. „Mrzí nás to dost. Do poháru jsme se dostaly po odřeknutí Přerova. Všechny jsme se na to těšily. Teď je konec. Otázkou je, zda se nám ještě někdy povede do pohárů probojovat, jestli to je v silách našeho týmu,“ uvedla hrající trenérka týmu Jana Braunová.